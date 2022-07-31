台南鬼月話題多 水道博物館推寵物變裝趴

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台南山上花園水道博物館在農曆7月期間，每週日特別推出「毛寶貝cosplay夏日派對」，工作犬「園長」（右）31日穿上特製道士服裝迎客，可愛度爆表。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南山上花園水道博物館在農曆7月每週日推出「毛寶貝cosplay夏日派對」，工作犬「園長」穿上特製道士服，今天首場吸引10餘組遊客帶著變裝寵物同樂，不少創意讓人會心一笑。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，農曆7月是俗稱的鬼月，加上最近台南相關話題不斷，除了台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展引起熱議，還有市府觀旅局舉辦的「最強女鬼陳守娘」散步導覽行程，山上花園水道博物館獲寵物服飾業者贊助，為高人氣工作犬「園長」製作一套道士服裝，跟上話題潮流。

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館方人員告訴中央社記者，「園長」的道士服裝曝光後引來不少網友關注，館方順勢推出「毛寶貝夏日派對」，只要在農曆7月每週日下午讓寵物穿著特殊服裝進場，在寵物園區與園長互動，就可獲得客製化專屬徽章，首場活動今天登場吸引10餘組飼主與毛小孩參加，有日本女巫、籃球選手、蝙蝠俠等造型。

文化局指出，希望透過活動向民眾宣導古蹟維護的重要性，以及寵物不落地規定，山上花園水道博物館園區遼闊，特別規劃寵物推車及寵物園區，讓遊客可以帶寵物入園，遊客可多利用。（編輯：陳仁華）1110731