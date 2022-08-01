更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全國技能競賽 許銘春宣布2025亞洲技能競賽主辦權

2022/8/1 13:59（8/1 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第52屆全國技能競賽在台中市進行，勞動部長許銘春（前中）1日巡視競賽場地與設施，並表示國際技能組織亞洲分會已正式宣布台灣取得2025亞洲技能競賽主辦權。中央社記者郝雪卿攝 111年8月1日
第52屆全國技能競賽在台中市進行，勞動部長許銘春（前中）1日巡視競賽場地與設施，並表示國際技能組織亞洲分會已正式宣布台灣取得2025亞洲技能競賽主辦權。中央社記者郝雪卿攝 111年8月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）第52屆全國技能競賽在台中市進行，勞動部長許銘春今天巡視競賽場地宣布取得2025亞洲技能競賽主辦權。這是繼1993年於台北舉辦第32屆競賽後，相隔30年再次取得主辦權。

第52屆全國技能競賽7月31日到8月7日在勞動力發展署中彰投分署台中訓練場、勞動學苑，以及僑光科技大學、中華科技大學、台中世貿中心等地展開競賽。其中，7月31日起由13到15歲的青少年組先登場競技，許銘春今天特別到台中訓練場為小將加油打氣。

許銘春也分享好消息說，國際技能組織亞洲分會已正式宣布台灣取得2025亞洲技能競賽主辦權。這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際技能賽事主辦權，也證明台灣長期人才技能培訓成果受到國際肯定。

許銘春表示，2025亞洲技能競賽預計亞洲會員國有25個國家，加上來交流國家的預估有30國來台參與賽事，透過國際舞台上跟亞洲各國好手較勁，彼此增長技能及專業知識，對技能提升及台灣國際能見度提升有相當幫助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許銘春在巡視過程中接受媒體聯訪表示，在全國技能競賽中的優勝選手，除了可獲得獎助學金及升學優待，最重要的是代表國家參加亞洲競賽為國爭光，讓世界看到台灣，所以今天來為青少年組小將加油，希望更多民眾都來關心技能賽事。

在這次技能競賽中，以「漆作裝潢」職類為例，11名選手中有4名女選手，許銘春認為，女性具細膩、認真特質及對色彩敏感度，很適合在漆作類發揮，學習職類不分男女，性別平等，大家都能參與各項技能，培養自一技之長。（編輯：孫承武）1110801

許銘春
中彰投銀髮人才資源中心揭牌 助長者續留職場 台歐盟勞動諮商會議 聚焦數位轉型人才培育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族