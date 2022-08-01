台大雲林分院院長馬惠明接棒 朝2大願景邁進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）台大醫院雲林分院今天舉行第6任新任院長就職暨新卸任院長交接典禮，除表彰卸任院長黃瑞仁的貢獻，新任院長馬惠明接棒，朝著民眾最信賴的大學醫院與成為醫學中心的2大願景邁進。

台大醫院雲林分院今天舉行第6任新任院長就職暨新卸任院長交接典禮，總院院長吳明賢親自主持監交儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、台灣大學副校長張上淳等人見證，順利完成永續傳承經營的任務。

黃瑞仁致詞時表示，一間優秀的醫院，不只是靠醫師的努力，而是醫護人員與全院各級員工共同的努力，「是一群人，讓這裡更美好！」相信新任院長馬惠明任重道遠，一定不負所望讓醫院各面向持續精進。

馬惠明說，感謝歷任院長，以及醫界前輩與夥伴們，經過各位多年努力，胼手胝足，一步一腳印，讓雲林這片醫療沙漠逐漸變綠洲，更要特別感謝黃瑞仁，在過去6年來，藉由改變組織文化與強化團隊合作，化劣勢為優勢，帶領著一群人，讓這裡更美好，徹底翻轉了雲林的醫療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬惠明提及嘉南平原的醫療燈塔、醫界的桃花源、創新的基地和夢想實現的搖籃4個目標，持續朝著「民眾最信賴的大學醫院」與「成為醫學中心」的2大願景邁進。

馬惠明2017年接任台大醫院雲林分院副院長，發揮急重症專長，建構雲林急重症照護網；更打破醫界藩籬，與成大醫院斗六分院聯手打造「雙星計畫」首創區域聯防架構，榮獲「2021 TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定，解決醫療不平等。（編輯：陳仁華）1110801