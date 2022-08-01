「叮咚」鼎東客運走入歷史 東台灣客運揭牌上路

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（中央社記者李先鳳台東縣1日電）承載許多台東人記憶的「叮咚、叮咚」鼎東客運走入歷史，今天起正式更名為東台灣客運及恢復為興東客運，繼續服務民眾；東台灣客運總經理施建州哽咽地說，完成了父親遺願。

東台灣客運今天舉行更名揭牌儀式，台東縣長饒慶鈴出席祝福，饒慶鈴感謝鼎東客運服務台東縣民半個世紀，期望推動幸福巴士與東台灣客運相輔相成，讓未來台東的公共運輸越來越完善。

鼎東客運前身原為「安榮客運」及「興東客運」，46年前為爭營運路權，為方便管理，經台灣省政府交通處指示合併，1976年成立「鼎東客運」，但內部仍各自經營路線、服務旅客，經營策略上也有不同想法。

施建州說，由於2家客運分別持有公司各半股份，對於彼此既無監督權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題或爭取承辦標案，另一方不一定支持，可能因此擱置或維持現狀，對於經營徒增不可控制風險。

因此，施建州的父親施孟宏2014年第1次正式遞交分割申請，但因病過世，繼續由妻子王欽鈴及兒子接棒努力，歷經8年、3次申請，終於在今年2月獲交通部公路總局核准分割案。

饒慶鈴表示，欽佩斜槓的董事長王欽鈴對分割案的堅持及不屈不撓，由於台東南北狹長，縣民日常交通都靠鼎東客運串聯，不管是接送學生上下課、採買購物等，都要感謝鼎東客運的付出。

此外，饒慶鈴也感謝公路總局，每年補助公路客運營運虧損，透過公有資源挹注，讓台東也能享有都市地區習以為常的交通服務。

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饒慶鈴指出，7年前縣府辦理台東轉運站開幕典禮，由以前的台東車站舊站改建而成，整合台東公車路線，並在2015年進駐啟用，解決以前公車資訊紊亂，提供更完善的搭乘資訊。

台東縣府也持續投入經費改造舊站地區，近年來開花結果，成就了文藝音樂氣息濃厚的鐵花村、展現鐵道文物風情的鐵道新聚落，每當假日總是吸引滿滿人潮，成為台東人引以為傲的慢經濟景點。這幾年持續在公路客運無法抵達的偏鄉地區推動幸福巴士，完成偏鄉運輸的最後一哩路，期許未來持續與東台灣客運相輔相成，讓未來台東的公共運輸越來越完善。（編輯：郭諭儒）1110801