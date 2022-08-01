四大醫院提供實習場域 中興大學醫學院成立

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）國立中興大學今天正式成立醫學院，學院內包含學士後醫學系、組織工程與再生醫學博士學位學程；首屆後醫系招收23名公費生，共吸引597人報名，錄取率約3.85%。

中興大學今天發布新聞稿表示，今年成功爭取新設學士後醫學系，同時與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系合作，四大醫院將提供實習場域，協助專業臨床訓練。

首屆後醫系招收23名公費生，共吸引597人報名，錄取率約3.85%，錄取新生中包含面板大廠工程師、社工人員、醫檢師，以及有志於投入偏鄉服務的大學畢業生。

此學系的課程特色，除專業必修課程中培育醫學專業能力外，特別設計多面向選修課程，包括全人醫療、智慧醫療、精準健康3個「模組課程」，以協助學生深入探索不同領域的發展。

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興大校長薛富盛表示，興大是國內除台灣大學外，唯二可以推動「健康一體」的大學，包含人類的健康、動物的健康、環境的健康3個領域的醫學教育，在4所醫院支持下，相信將開創台灣醫學教育的新典範。

組織工程與再生醫學博士學位學程為中興大學與國家衛生研究院合辦的學程，涵蓋興大生科學院、農資學院、工學院、理學院、獸醫學院師資，以及國衛院生醫工程與奈米醫學研究院、細胞及系統醫學研究所、癌症研究所、生技與藥物研究所、分子與基因醫學研究所、感染症與疫苗研究所、免疫醫學研究中心師資，研究重點包含組織工程、幹細胞與再生醫學，招生名額4名。（編輯：陳仁華）1110801