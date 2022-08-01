全家打造行動超商 首部智慧零售電動車落腳南科

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（中央社記者曾智怡台南1日電）全家今天宣布推出全台首部、串連本土供應鏈的智慧零售電動車「FamiMobi」，以台南科學園區為試營運據點，因應園區移工就業組成，導入東南亞特色餐食，也有自助結帳等功能，未來將發展「以車找人」的移動新零售服務。

因應科技零售的未來趨勢，全家便利商店總經理薛東都表示，全家已先後透過科技概念店、科技簡配店展開測試，尋找科技零售的未來樣貌；此次智慧零售電動車FamiMobi，有賴聯電榮譽副董事長宣明智串聯15家台灣本土電動車供應鏈，僅7個月就打造出來，也是零售業首發的電動車商店。

全家數據治理部部長黃士杰指出，FamiMobi將以三階段逐步推展，第一階段以沙盒實驗模式，測試綠能與科技零售服務結合創新應用，驗證測試至年底；第二階段將延伸科技應用，自動感應消費者選購商品，並直接透過APP完成結帳扣款。

第三階段將透過大數據分析，精準掌握消費者需求與各用餐時段的熱銷商品，進而機動變更品項，更可應用熱點定位技術追蹤消費者聚集熱區，再由電動車體行動優勢主動出擊，打造新行動便利商店。

黃士杰補充，未來FamiMobi預計擴及到台江國家公園、漁光島等觀光景點，並提供全家商品以外的在地飲食服務。

南科管理局局長蘇振綱表示，南科所轄園區從業人員超過9萬人，扣除大廠營運量能足以引進一家超商，仍有很多廠區無法支撐一家超商營運；儘管全家在南科周邊開24家門市，密度仍較市區低，如今FamiMobi營運模式將可造福廠商。

全家指出，FamiMobi因應工業園區輪班制型態出車營運，試營運期間提供近百個品項，並看準南科移工等多元就業族群，導入東南亞特色飲食。

未來，全家將規劃導入APP訂便當服務，讓園區員工線上預訂取餐。為加速購物流程，FamiMobi設有自助結帳設備，且能提供APP隨買跨店取的功能，甚至支援帳單代收繳費服務。

超商雙雄積極布局科技零售，統一超商自2018年發表首家未來商店X-STORE至今，已陸續於台北、高雄、台中、桃園打造5間智能零售科技實驗場域，包含試驗智能冰箱、智FUN機、咖啡智FUN機、自助結帳等，數位科技服務已成功複製超過1500個據點。（編輯：楊蘭軒）1110801