噪音、鯨豚保護欠完備 彰化渢佑離岸風電案須再審

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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天召開彰化渢佑離岸風電環評案第2次初審會議，然而開發單位就噪音影響、鯨豚保護及生態調查說明等仍未能令環委滿意，最後環委仍建議本案補充修正後再審。

行政院環境保護署今天「彰化渢佑離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。此風場位於彰化縣外海，總面積約43.55平方公里，離岸最近距離約10公里，水深範圍約介於21至47公尺。

開發單位表示，本風場單機裝置容量約9至20MW，最大總裝置容量600MW，最大風機數量37座。

台灣媽祖魚保護聯盟專員施仲平會中表示，根據海洋保育署資料，台灣白海豚活動範圍在台灣西岸水深約25公尺處，「相當於本案直接蓋在白海豚棲地上」；根據野保法的規定，是「不該騷擾該物種而不限棲地」。

環評委員也提到，本案距離岸邊最近僅10公里，目前開發單位預估打樁的噪音達163分貝，擔心有顯著影響，希望開發單位承諾，距離風機基礎中心點位置750公尺處的水下噪音聲曝值最大音量不得超過160分貝。

另外，環委也要求強化風機打樁及營運期間噪音對海洋生物，如石首魚、鯨豚等的影響評估，補充停機的條件；加強與鄰近風場建立整合性鳥類、鯨豚、魚類監測機制具體作法。

關於鯨豚的觀察，環委也有諸多疑慮，如開發單位提出夜間打樁，但人的眼睛晚間是看不到鯨豚，若用熱像儀的效能有多高也未多加說明；除此之外，與鄰近風場相比，鯨豚、底棲生物等資料有落差，希望增加資料比對分析。

環委也特別提到，由於生態調查有些部分與鄰近風場出現落差，若有機會也希望能看最原始的調查資料；環保署表示，相關資料有請開發單位及顧問公司要上傳倉儲系統，但因為沒有罰則，所以只能勸導。

會議歷時逾2小時，最後建議本案補充修正後再審。（編輯：陳政偉）1110802