早安世界》CNN：裴洛西將訪台停留一晚 美全天候監控中國動向

CNN：裴洛西將訪台停留一晚 美全天候監控中國動向

目前正在亞洲訪問的美國眾議院議長裴洛西是否來台受到國際關注，上萬好奇網友7月31日湧入即時航班追蹤網站，緊盯裴洛西訪團搭乘的美國空軍專機動向。美國有線電視新聞網（CNN）8月1日報導，裴洛西預料將會訪台，由於中國方面持續放話威脅，CNN報導引述美方官員的話說，五角大廈正全天候監控中國在區域內的動作，規劃保護裴洛西一行的安全。華盛頓郵報專欄作家羅金引述外交圈消息人士指出，裴洛西訪台計畫可能落在2日晚間或3日上午。美國前任眾議院議長金瑞契曾在1997年4月2日訪台，並未過夜。（看完整報導）

美軍加強部署戰艦與軍機 似為裴洛西訪台預作準備

美國眾院議長裴洛西可能率團訪台的消息傳出之後，中國方面曾傳出要攔截甚至擊落訪團專機的言論，據日本媒體1日報導，此行雖尚未獲得證實，但美軍已將部分軍事資源轉移到更靠近台灣的地點，以便在裴洛西訪台時，確保專機的安全。目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源包括上週離開新加坡北上南海的航空母艦雷根號、沖繩附近有的黎波里號兩棲突擊艦，以及部署在日本佐世保附近的美國號兩棲攻擊艦。2架HC-130J「戰王II」搜救機及9架KC-135空中加油機，也已從阿拉斯加州的安克拉治飛抵沖繩。（看完整報導）

台積電劉德音：中國若入侵台灣 世界秩序將崩壞

台積電董事長劉德音近日接受CNN視訊訪問，難得談及政治議題。主持人提問如果中國犯台，對台灣和台灣經濟將造成何種影響，劉德音答覆說，戰爭只有輸家，台灣人民建立民主體制，選擇自己想要的生活方式，萬一中國進犯，該擔心的或許不是晶片，而是以規則為基礎的世界秩序都將崩壞，地緣政治也會徹底改變。他認為，中國需要台積電的晶片不見得是壞事，因為兩岸關係和俄烏關係不一樣，「我們可以從烏克蘭戰爭汲取教訓，思考如何才能避免戰爭」。（看完整報導）

北部增2例本土BA.5 研判感染源來自社區

國內1日新增1萬6352例本土個案，是近93天以來新低，中重症39例則是5月3日以來最低，中央流行疫情指揮中心分析，現階段疫情已達平穩階段。確診者中包含2例BA.5本土個案，分別為北部30多歲的男性及女性，半年內皆無出國紀錄，研判感染源來自社區。這兩名個案各有1名接觸者採檢陽性待基因定序。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這兩例顯示社區中仍有BA.5個案，但可能因免疫防火牆產生一定成效，未釀成較大規模感染。（看完整報導）

7月PMI見24個月來首度緊縮 中經院示警需求疲軟

智庫中華經濟研究院公布7月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），指數大跌5.8個百分點來到47.8%，中斷24個月的擴張期，轉為緊縮，這是2012年7月創編以來單月最大跌幅。展望下半年，中經院院長張傳章指出，如果國內疫情趨緩，第3、4季消費力道拉升，全年經濟成長率會比較樂觀。他提到，國際貨幣基金組織最近下修全球經濟成長率到3.2%，全球前兩大經濟體美國與中國分別下修到2.3%和3.3%。由於美中是台灣主要出口國，他們的成長放緩是否將影響台灣出口，仍待觀察。（看完整報導）

新台幣閃現30元 學者：短期走勢看台美日3指標

外資匯出股利不手軟，1日盤中新台幣兌美元最低來到30.008元，不過30元價位曇花一現，收盤收在29.98元，貶4.2分。中經院副院長王健全認為，俄烏戰爭帶來的避險效應加上美國不斷升息，美元將維持強勢格局至今年底或明年初，短期要注意3大指標將影響新台幣，第一是美國升息速度、第二是台灣物價，若物價漲太兇，預料央行會出手維護新台幣價位；第三是日幣走勢，若日幣貶太多，將大幅影響台灣工具機出口。（看完整報導）

烏克蘭穀物船敖德薩啟航 基輔：全球如釋重負

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後封鎖烏克蘭黑海港口，以致糧食出口受阻，俄烏兩國、土耳其及聯合國7月達成協議，同意確保穀物得以恢復安全出口。協議簽署之後，第一艘載運烏國穀物的貨輪8月1日從烏克蘭南部的黑海港口敖德薩啟航，預計2日通過土耳其的博斯普魯斯海峽，最後抵達黎巴嫩。烏克蘭是全球最重要的穀物產區之一，如果出口持續受阻，恐導致第三世界出現饑荒。烏克蘭官員說，首艘烏國黑海穀物船出港，對全球來說是如釋重負的一天。（看完整報導）

NBA傳奇11冠王比爾羅素辭世 拜登喬丹等各界人士致哀

NBA名人堂傳奇球星比爾羅素7月31日辭世，享壽88歲，美國總統拜登、前總統歐巴馬與「籃球大帝」喬丹等人都齊聲哀悼。羅素是波士頓「塞爾蒂克王朝」在13年當中贏得11次NBA總冠軍的核心人物，生涯最後幾個賽季以球員兼教練身分贏得兩只冠軍戒，更是美國大型職業運動第一位和首位贏得總冠軍的非裔總教練。羅素曾和民權運動領袖金恩博士一同遊行，並在歐巴馬任內獲頒總統自由勳章，不但在球場掀起革命，也在過去種族歧視背景下改變外界看待運動的方式。（看完整報導）

U12世界盃台灣確定晉複賽 南非小將享受比賽主播喊讚

U12世界盃棒球賽1日繼續在台南市舉行，台灣隊先發投手柯劭捷3局飆6K，葉宇翔3安2長打，率隊以12比0、5局擊敗南非隊，首輪戰績3勝1敗，確定晉級6強複賽。南非隊比數始終落後，但不到12歲的小將們全場大展笑顏、享受比賽，讓體育台主播和球評頻頻稱讚。捕手格里本諾不管在蹲捕空檔起身跳舞，還是中場隨一旁啦啦隊舞動，都讓觀眾和網友直呼被圈粉。他賽後表示，可以對上像台灣這樣世界上數一數二的隊伍，對他們來說意義非凡。（看完整報導）

網路論壇販售私密影像300人受害 檢警跨境追查藏鏡人「老馬」

檢警今年破獲兩大網路論壇涉嫌販售女性私密影片與照片，含未成年者在內約300人受害。販售影片的犯嫌除了兩大論壇負責人，還包括專門偷拍校園廁所的張姓男子、從事教職的林姓男子、擔任警察的劉姓男子等各行各業人士，兩大論壇雖都在美國註冊，但B論壇機房設在台灣，被檢警一舉殲滅。A論壇機房可能在中國、香港或東南亞等地，負責人「老馬」身分神秘，在台協助論壇處理金流的共犯都從未見過他，檢警將持續查緝到案。（看完整報導）