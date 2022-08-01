新台幣閃現30元 學者：短期走勢看台美日3指標

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新台幣兌美元1日睽違2年多盤中出現30元價位，學者估到明年初新台幣將在29.5元至30元出頭盤整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）今天新台幣兌美元睽違2年多盤中出現30元價位，學者估到明年初新台幣將在29.5元至30元出頭盤整，短期內美國升息速度、台灣物價、日幣動向3大指標將影響新台幣。

外資匯出股利不手軟，今天盤中新台幣兌美元最低來到30.008元，不過30元價位僅曇花一現，收盤收在29.98元，貶4.2分。

台經院六所所長吳孟道表示，新台幣貶值壓力一直都在，貶破30元是預料中的結果。

吳孟道分析，目前有2大因素推動新台幣貶值，第一是美國持續升息，今年累計已升息9碼（1碼為0.25個百分點），推估台灣央行9月將升息半碼，台美利差持續拉大，資金自然會往利率相對高的地方走。

第二是國際貨幣基金（IMF）近日再度調降全球今、明年經濟成長預測，吳孟道說，面對全球經濟下行風險升溫，過去往高報酬、新興市場貨幣跑的熱錢將回頭，慢慢湧入具避險功用的貨幣上，主要為美元。

吳孟道預期，下半年或未來全球經濟風險較高的時候，包含台灣在內的新興市場資金外流壓力都會更嚴重。

他預估，到今年底前新台幣價位將在30元上下震盪，因利差因素將讓資金外流速度加快，可能8月就看得到新台幣收盤貶破30元大關。

吳孟道說，下半年到今年底新台幣將持續弱勢格局，不過不至於出現大幅貶值，因一國貨幣背後代表經濟體質，台灣經濟成長表現不錯，即使外部風險有狀況，新台幣仍有一定支撐。

中經院副院長王健全認為，因戰爭避險效應加上美國不斷升息，美元將維持強勢格局至今年底或明年初，這段期間內，新台幣將在29.5元至30出頭區間盤整。

王健全指出，考量台灣基本面不錯，且若新台幣太弱將造成進口物價上漲，不利於控制通膨，預期央行會適度進行調節，新台幣不至於大幅貶值。

王健全說，短期要注意3大指標將影響新台幣，第一是美國升息速度；第二是台灣物價，若物價漲太兇，預料央行會出手維護新台幣價值；第三是日幣走勢，若日幣貶太多，將大幅影響台灣工具機出口，即日幣大貶，將對新台幣帶來壓力。（編輯：楊蘭軒）1110801