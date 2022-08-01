男女平均所得差距縮至1.5倍 逾10年首見

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部公布性別統計年報，2020年平均每人所得53萬1174元；男性平均每人所得為65萬251元，女性人均所得41萬9931元，性別差異倍數縮至1.5倍、為2009以來首見；兩性在股利所得、執行業務所得的失衡較顯著。

財政部今天公布最新性別統計年報，2020年綜合所得總額達6兆2954億元，分析主要所得來源，薪資所得總額4兆9920億元、占逾79%居冠，股利所得7064億元位居第2、約占11%，再來是利息所得1928億元、占約3%。

根據性別統計年報，男女2020年薪資所得差距1.4倍，男性72萬868元、女性52萬9220元；執行業務所得方面，男女差異達1.8倍，男性19萬8331元、女性11萬856元；至於股利所得，男性15萬4887元、女性9萬2238元，差距1.7倍。

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財政部統計處官員指出，執行業務所得兩性差距，可能是因為建築師、律師、醫師等人員的從業比例以男性較高，或是女性遇職場升遷天花板；股利所得上的男女差異，可能與股票繼承以男性為主，或是男性投資金額較高，以及企業負責人、董監事男性比例偏高有關。

同時，觀察受贈人數性別統計，2021年國內受贈人數達25萬5199人，以男性占6成為主，女性占4成，雖然數字上仍呈現「財產贈與傳子居多」，但隨性別意識高漲，近年男女差異已逐漸收斂，且單看台北國稅局，女性受贈人占達45%，居五區國稅局之首。（編輯：張均懋）1110801