中國附醫簽合作備忘錄 投入基因次世代定序研究

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）中國醫藥大學附設醫院今天與國際級生醫機構簽訂合作備忘錄，雙方將針對急重症病人最易致命的敗血症，進行總基因體基因次世代定序研究，為病人爭取更多關鍵治療。

中國附醫院長周德陽上午與illumina台灣分公司營運長鄭裕翔簽訂合作備忘錄，宣布共同投入「急重症臨床感染─敗血症mNGS研究計畫」，將急重症病人最易致命的敗血症，進行總基因體基因次世代定序的研究工作。

周德陽指出，目前中國附醫擁有近30萬筆臨床基因資料，這項合作的開啟，將有助於全球醫界瞭解敗血症的眾多難解議題，透過搭配mNGS（Meta Genomic Next-Generation Sequencing）病原高通量基因定序，提供臨床醫師更詳細、更完整、更全面的病人感染資訊，進一步為病人在黃金搶救時間爭取更多關鍵治療與幫助。

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鄭裕翔表示，這是illumina第一個在台灣展開的感染與傳染相關疾病檢測領域IDT（infectious disease testing）研究案，未來台灣分公司也將鎖定癌症、罕病、傳染性疾病等重點領域，並延伸至心血管疾病等範圍，與台灣頂尖臨床單位一同合作開發基因體應用在診斷、治療的新潛力。

中國附醫檢驗醫學中心副院長薛博仁指出，敗血症的致死率達29.2%，過去對敗血症是以微生物學的病原體診斷為主，非常耗時，有些病原體甚至培養不出來，運用總基因體的次世代定序，可以快速發現微生物的基因片段，鑑定屬於哪一種細菌、病毒、黴菌或寄生蟲，提供醫師在黃金搶救時間使用正確抗生素，對敗血症病人幫助很大。（編輯：陳清芳）1110803