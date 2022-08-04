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群園助學金開放全國大專生申請 助度過疫情難關

2022/8/4 15:33（8/4 15:51 更新）
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群園事業機構設立的「群園助學金」邁入第10年，多年來共計協助近3000名學子，頒發近新台幣5000萬元，關懷就學經濟資源不足的學子。（群園事業機構提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月4日
群園事業機構設立的「群園助學金」邁入第10年，多年來共計協助近3000名學子，頒發近新台幣5000萬元，關懷就學經濟資源不足的學子。（群園事業機構提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月4日
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（中央社記者蘇木春台中4日電）群園事業機構設立的「群園助學金」，因應疫情本學年將擴大規模辦理，即日起至9月30日開放全國大專學生申請，若通過將提供每人新台幣2萬元助學金，以協助度過疫情難關。

群園事業機構今天發布新聞稿表示，今年進入第10年的「群園助學金」，多年來共計協助近3000名學子，頒發近新台幣5000萬元，主要關懷就學經濟資源不足的學子，包括單親家庭、隔代教養，失依、家庭或本身突遭變故的學子，其中單親家庭佔67%為最高。

群園指出，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續不歇，經濟普遍受到波及，學費問題是許多家庭最沉重負擔，為助學子一臂之力，將持續頒發「群園助學金」，並擴大規模辦理，從原先預算500萬元倍增至1000萬元，每名大專學生申請通過將獲得2萬元助學金。

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群園助學金申請期間為即日起至9月30日止，全國大專學生皆能提出申請，詳細資訊可上臉書（Facebook）粉絲團「群園基金會」查詢，或電洽（04）22208038。

根據群園助學金官方網站指出，群園事業機構創辦人呂崇民於民國81年創辦群園基金會，關懷社會黑暗角落，投入生活扶助、急難救助、青少年服務工作等；自101年起設立「群園助學金」，期許學子學有所成回饋社會。（編輯：陳仁華）1110804

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