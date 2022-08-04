勞動部：與印尼共同推動家事移工調薪至2萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞動部4日表示，經過多次與印尼協商談判，已經獲得印尼正面回應，將排除台灣適用零付費政策，也將共同推動家事移工合理調薪至新台幣2萬元。圖為外籍移工與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動部今天表示，經過多次與印尼協商談判，已經獲得印尼正面回應，將排除台灣適用零付費政策，也將共同推動家事移工合理調薪至新台幣2萬元，後續將送就安管理會討論。

印尼2020年起主張移工零付費政策，將要求移工輸入國雇主負擔移工來台費用，包含往來機票、護照、簽證費用及仲介服務費等，引發台灣多個移工雇主團體反彈，印尼也在今年3月18日起暫停驗證新聘看護工來台。

不過，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，經過多次與印尼方面協商，已經於7月下旬獲得印尼正面回應，將排除台灣適用零付費政策；目前已知印尼移工零付費政策已經在新加坡、香港等地上路。

蘇裕國提到，印尼也將尊重台灣整體移工政策及法令制度，共同推動家事移工合理調整薪資規劃，目前已確定將家事移工合理調薪至2萬元，也將規劃薪資補貼措施，共同送勞動部就業安定基金管理會討論。

蘇裕國指出，待就安會討論通過後，後續會公告正式實施日，印尼也會立即恢復看護移工文書驗證，重新開放移工來台。（編輯：管中維）1110804