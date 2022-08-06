遊客違法案件 太魯閣國家公園最多

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（中央社記者賴于榛台北6日電）根據內政部統計，今年上半年國家公園與國家自然公園遊客到訪人數計799.5萬人次，較去年同期增加13.9萬人次；違反國家公園法案件計597件，其中太魯閣國家公園256件、占42.88％最多。

內政部今天公布最新統計，今年1至6月國家公園與國家自然公園到訪遊客計799.5萬人次，到訪人次以陽明山國家公園291.8萬人次、占36.5％最多，壽山國家自然公園113.0萬人次、占14.1％次之，太魯閣國家公園112.3萬人次、占14.1％居第3；整體與110年同期比較，遊客人次增13.9萬人次，主要因國旅券帶動旅遊風氣及防疫措施逐步放寬所致。

到訪人次增加，但違法行為大幅下降，今年1至6月遊客違反國家公園法案件計597件，其中禁止行為407件、占68.2％最多，擅入禁區72件、占12.1％次之；與110年同期的881件相比，減少了284件、減幅32.24％，其中擅入禁區更是減少了226件，降幅75.84％。

上半年的違法案件以太魯閣國家公園256件、占42.88％最多，墾丁國家公園102件、占17.09％次之，再來是台江國家公園的85件、占14.24％。

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違反國家公園法的行為包含設置攤販、違建、擅入禁區、破壞生態環境、污染環境，以及經各管理處禁止的行為。

內政部解釋，擅入禁區包括擅入生態保護區及禁區，以及車輛禁區。破壞生態環境則是指濫墾或變更使用、狩獵動物或捕捉魚類、採折花木及盜採鐘乳石、珊瑚礁、土石；其他項目包括傾倒廢棄物、違法引火、違反水土保持及其他未經各管理處許可的行為。（編輯：郭無患）1110806