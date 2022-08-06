金質旅遊獎36條行程獲選 拚疫後觀光增入境旅遊類

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品保協會主辦的2022金質旅遊獎有旅遊界的奧斯卡之稱，6日舉辦頒獎典禮，今年加入「入境旅遊」類，共選出36條主題行程，歡迎旅客參考。（品保協會提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月6日

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（中央社記者余曉涵台北6日電）有旅遊界的奧斯卡之稱的「金質旅遊獎」今天公布，共有36條行程獲選，其中今年增加「入境旅遊類」，希望業者將台灣的國家風景區等納入國外旅客的旅遊行程，提早布局疫後觀光。

品保協會主辦的2022金質旅遊獎今天舉辦頒獎典禮，共選出36條主題行程，供旅客參考。交通部觀光局長張錫聰表示，交通部向行政院爭取了新台幣55億元，推動悠遊國旅振興專案，疫情期間政府投入相當多的觀光計畫，為迎接開放後國際旅客，觀光局積極舉辦6大國際魅力景區、13個風管處各項活動，讓民眾「悠遊」的同時，更期待國際旅客來體驗。

品保協會說，今年金質旅遊獎加入「入境旅遊類」，目的是希望業者能將國家風景區、文化、生態、海灣、山脈、低碳、雙鐵、永續、養生等主題旅遊元素融入行程，同時能跨領域整合各地豐富的觀光資源，創新推出不同類型旅遊產品，提升國內旅遊品質，並打響台灣國際觀光品牌。

金質旅遊獎在國民旅遊共分為金質國家景區旅遊組、金質文化旅遊組、金質生態旅遊組、金質海灣旅遊組、金質山脈旅遊組、金質低碳雙鐵旅遊組、金質永續旅遊組、金質養生旅遊組，共24條行程獲獎。

入境旅遊組別包含「國際魅力景區旅遊組」、「大陸地區來台旅遊」、「港澳地區來台旅遊」、「東南亞地區來台旅遊」、「東北亞地區來台旅遊」、「歐美紐澳地區來台旅遊」等6項組別，共12條行程獲獎。

以「旗尾糖鐵黃金歲月x鐵馬走讀百年客庄三日」及「海岸山脈的聲音x大地的恩惠x原民餐桌三日」2條行程奪得金質旅遊「雙鐵」及「文化」雙大獎的創新旅行社董事長李奇嶽表示，創新旅行社也看好疫後旅遊市場恢復，著手進行新北市林口開設門市擴大旅行業務，而DoMo品牌也順利取得股票代號7622，預計於21日登錄證券櫃買中心創櫃版。

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台鐵與雄獅旅遊合作的「鳴日號」及「兩鐵旅遊列車」行程也拿下「國際魅力景區旅遊組」及「金質低碳雙鐵旅遊組」2大獎項，台鐵局說，接下來國境有望開放，將持續革新鐵道旅遊服務，以吸引外籍旅客來台觀光。

台鐵局指出，其中「兩鐵旅遊列車」主打帶旅客用最輕鬆的方式深入花東鄉鎮單車秘境景點，安排市場最高規格6人領騎團、專業維修技師隨團、頂級公路車配備及保母車等服務，首發團預計11月出發。（編輯：張芷瑄）1110806