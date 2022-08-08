消基會指快篩劑貴籲停辦公家配售 衛福部允檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔、張茗喧台北8日電）消基會今天公布，調查104家市售快篩試劑售價，每劑新台幣125到315元，未見低於配售價格100元，最高達3.15倍，有價格錨定現象，籲停辦公家配售。衛福部允諾通盤檢討。

消費者文教基金會召開「快篩試劑售價出現價格錨定效應．疑價格剝削」線上記者會。消基會董事長黃怡騰指出，消基會在6月20日到7月5日間，發動台北、台中、台南、高雄志工訪價市售快篩試劑，今天最新彙整資料後發現，單價在125到315元之間，未見低於配售價格100元的單價，最低比配售價高2成5，最高達3.15倍，質疑是暴利。

他並說，消基會以原本還沒計入今天最新資料出現新高價315元之前，即原本單價資料落在125到280元區間計算，鼻腔快篩試劑均價160.94元、唾液快篩試劑為164.58元，都比配售公定價高出6成以上；消基會3個月前預言「配售價格定為100元，一定會產生『價格錨定』的現象」，發生了。

根據消基會的資料，原本最高價280元在台南市，今天彙整最新資料出現新高價315元，則在台北市。消基會說，政府配售快篩試劑制定價格的這隻看不見的手，成為持續堆高市售快篩試劑價格的一隻黑手。

黃怡騰指出，截至7日，全台累計超過460萬人確診，未來預估還有1840萬以上的國人有可能次第染疫，目前市售快篩試劑騰貴產生的價格剝削現象應趕緊遏止，呼籲檢討目前由政府辦理「徵用、定價、訂定配額」的方式，應停辦「公家配售」，價格堆高不利消費者權益保障。

他說，透過國家補助方式配售，在疫情不知道要蔓延到何時來說，長期而言，不利國家財政體質健全，況且也要由納稅人負擔；若要保留此制，也應檢視調降快篩試劑供應價格，並開放零賣，同時擴大對中低收入戶及社會弱勢者供應免費快篩劑，並要引導業者降價。

黃怡騰說，消基會這次訪價調查結果，除向社會公布，也會專函衛福部、公平會及消保處，呼籲注意售價過高的異常現象，進行應有的行政調查，包含是否有聯合壟斷行為，必要時應啟動司法調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在疫情記者會中回應，因應疫情發展，指揮中心針對快篩試劑都訂有安全庫存量，目前也持續販售第3輪快篩實名制，近期會推出第4輪，讓民眾都能以實名制的親民價格購買。

他並說，非徵用的快篩試劑價格屬於市場機制，據他了解，快篩試劑市售平均價格為每劑160元，超商等通路約180元，價格確實比實名制略高，近期將通盤檢討。（編輯：管中維）1110808