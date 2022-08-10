台東熱氣球嘉年華15日閉幕 再秀光雕、無人機展演

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）為期45天的台東國際熱氣球嘉年華活動即將於15日閉幕，當晚閉幕光雕音樂會將加碼300架無人機表演，今年活動截至昨天已超過90萬人次造訪。

7月2日登場的熱氣球嘉年華活動即將於8月15日閉幕，主辦的台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳今天清晨4時前往鹿野鄉高台場地視察閉幕光雕晚會的準備事宜，上午8時又趕回辦公室和同事開會討論。

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余明勳表示，台東熱氣球光雕音樂會5日首度結合300架無人機展演，大受歡迎，現場吸引約2萬名觀眾，15日的最終場閉幕光雕音樂會，將在鹿野高台加碼無人機演出，再現台東驕傲，另外還有繽紛煙火秀及動力火車的演出，將是12年來最忙碌的熱氣球閉幕光雕音樂會。

余明勳表示，為期45天的台東國際熱氣球嘉年華進入最後1週，包括光雕音樂會，已經超過90萬人次造訪，帶動台東觀光產業，魅力無法擋，如果錯過44天沒關係，8月15日這1天，絕對讓民眾值回票價。（編輯：張雅淨）1110810