屏東文創進駐文博 好屏製造所「山形牆」吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「2022台灣文博會」在高雄登場，屏東縣政府帶領20多個文創品牌參展，10日至14日在高雄展覽館南館打造4公尺高展區「好屏製造所－好物開屏」。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤屏東10日電）「2022台灣文博會」在高雄登場，屏東縣政府在高雄展覽館南館打造4米高展區「好屏製造所－好物開屏」，將屏菸1936文化基地的「山形牆」直接複製到展覽會場，十分吸睛。

屏東縣政府文化處表示，屏東設計品牌館以「屏菸1936文化基地」空間為設計發想，把菸葉廠最具代表性的金黃色「山形牆」搬到現場，讓觀展民眾以直覺式地感受到在地的人文風景與產業脈絡。

文化處長吳明榮說，除了與在地數十個文創品牌共同合作展出外，更透過設計巧思，將展品陳列於屏菸輸送帶意象展台上，表述屏東文化產業將透過輸送產出的概念與大眾連結，產生交易渠道及樞紐的精神意象，將屏東多元的文化及品牌力傳送到台灣各地，甚至輸出至海外與全球，讓世界看見屏東。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣政府這次帶領20多個文創品牌參展，精選屏縣近年扶植文創品牌，包括「喜作物 kibutu」、「南國紅逗」、「CHIAOS香氛釀、「VUVU MADE有山手製造」、「本革工坊L.I.S」等各式各樣屏東意象文創商品，每款兼具在地文化故事與特色。

屏東設計品牌館「好屏製造所－好物開屏」今天起到14日在高雄展覽館南館C1-09攤位展出，現場更有體驗活動與遊戲好禮與民眾互動，邀請民眾一起來感受多一度的「屏東感」。（編輯：黃世雅）1110810