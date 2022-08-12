台鐵估2030年開發收入倍增至百億 目標國外開飯店
2022/8/12 16:45
（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵局今天表示，公司化後可立即開發的案件預估可創造新台幣142億元資產價值，估2030年整體開發收入可倍增至100億元，未來目標希望能到國外開飯店。
鐵路法修正三讀通過後，不僅加速推動台鐵轉型公司化，還能提高經營效能與競爭力。
台鐵局企劃處副處長江明宜在交通部例行記者會中表示，修法後立刻可開發的案件預估可創造142億元資產產值，另外還有12件開發案可加速推動，預估2030年整體開發收入可倍增至100億元。
江明宜指出，目前台鐵局的附業收入包含投資性不動產收入、租賃收入、處分不動產利益、飯盒收入、銷貨收入等，根據統計資料，110年附業收入約50億元，佔整體約23%左右。
江明宜說，配合鐵道觀光發展趨勢，除了可以開發特色觀光便當、鐵路紀念商品、商標及圖像授權、觀光列車的授權經營，潛在開發項目都有新增不同主題觀光列車。
其中未來也將規劃3支線轉型以觀光服務路線為主，整體鐵道旅遊以產品導向進行整合與升級，預估2022年各觀光列車陸續完成升級投入，年營業額達1.4億元，待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國旅與來台旅遊人數增加，2025年營業額可增至2.14億元。2030年增至4.3億元。
江明宜也以日本JR鐵道為例，未來也可規劃發展台鐵的飯店品牌，除了在台開飯店外，目標也能夠到國外開飯店，但相關細節還要再規劃。
在鐵路便當部分，台鐵局附業中心副總經理王文謙表示，今年1到6月便當收入為1億9500萬元，賣出274萬個便當，與去年同期差不多，但隨著疫情逐漸趨緩，銷售應該能逐漸回升。（編輯：管中維）1110812
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