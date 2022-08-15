生物多樣性納入台達電永續策略 珊瑚育苗有成

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（中央社記者張良知台北15日電）台達電今天宣布，去年啟動的珊瑚復育計畫完成第一階段育苗，並於上週順利移植至潮境海灣資源保育區，在海科館、海生館等專家及保育團體、企業志工積極參與下，可望於年底提前達成千株復育目標。

台達電董事會近日也通過相關政策，正式將生物多樣性納入公司永續策略，珊瑚復育行動和環境教育影像音樂會，皆為關注生物多樣性的具體實踐。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華指出，今年上半年美洲森林野火、歐洲熱浪、南亞洪水、非洲乾旱，都證明了氣候變遷對人類帶來的衝擊已愈來愈大，更進一步威脅到地球上現有物種的生存。

他說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延宕多時的聯合國「生物多樣性公約」第15次締約方大會（CBD COP15），年底將在加拿大重新召開，希望能達成下一階段的「生物多樣性」目標和行動計畫，共同保護地球上多樣性的物種。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達電去年歡度50週年，以「節用、厚生」回應氣候挑戰，今年迎向第51年，台達電董事會近期將「生物多樣性」列入永續策略中，以實際行動及企業核心能力回應聯合國永續發展目標。

郭珊珊指出，台達電近年攜手海科館與民間保育團隊，投入東北角珊瑚復育工作，並號召員工擔任海洋志工，協助復育基地的例行維護及水下作業；經過一年努力，今年8月已將部分珊瑚種苗，移植到潮境海灣資源保育區。

台達基金會也同步與珊瑚復育的專家合作，將台達電的LED與自動化技術及設備，協助耐熱珊瑚種苗的培育與挑選；基金會也與海生館合作訓練企業志工，使其成為由美國加洲大學聖地牙哥分校，所發展的國際珊瑚礁監測網絡CoralNet的合格成員，台達電志工人數現已占全台總合格人數的8成。

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為了喚起大眾對於全球暖化及生物多樣性議題的重視，台達電9月10日將在台北流行音樂中心推出生態影像音樂會，透過8K投影技術及台北愛樂管弦樂團、合唱團的現場演出，在800吋的銀幕上演繹BBC「地球脈動II」影像音樂會（Planet Earth II：Live in Concert）的曲目。帶領觀眾感受在島嶼、高山、雨林、沙漠、草原等多元地貌下的蓬勃生命力。

民眾將可目賭許多難得一見的物種與畫面，包括生活在喜馬拉雅山山脈的雪豹、巴拿馬群島上會游泳的樹懶、或是非洲草原看似溫馴的長頸鹿，毫無畏懼地用長腿踢趕想追補牠的獅群。這次的音樂會，將從動物的角度帶領觀眾重新認識在地球上和人類共同生活的豐富生命樣態。（編輯：楊蘭軒）1110815