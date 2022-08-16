推廣中南美友邦食材 外交部規劃餐飲標章

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（中央社記者余曉涵台北16日電）為了推廣中南美洲友邦，像是貝里斯、宏都拉斯等國家的海鮮肉品，外交部今天宣布將推出「邦交國及友好國家餐飲標章」，盼讓消費者注意到友邦產品。

外交部今天委託台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦中南美洲友邦食材推廣餐會，會中邀請台北國賓飯店行政總主廚林建龍以及米其林一星牛排館「A Cut」西餐行政總主廚凌維廉，中西雙廚聯手合作，用精湛的烹飪技巧，展現貝里斯龍蝦、宏都拉斯及瓜地馬拉白蝦、巴拉圭牛肉最原始的風味。

外交部國經司司長蔡允中表示，外交部推動與友邦國家加強合作的方式有幾個重點，包括選擇友邦國家優質產品、辦理行銷活動、運用友邦對外連結網絡開拓市場以及塑造友善形象意念等。

蔡允中也說，未來將與IEAT啟動「邦交國及友好國家餐飲標章」籌備計畫並規劃申請辦法，未來舉凡以友邦或包括索馬利蘭、立陶宛等友好國家食材、或料理方式為素材，設計相關菜單的餐旅業者都可申請運用。

蔡允中指出，希望藉此塑造邦交國產品的品牌形象，讓消費者注意到日常生活中的邦交國產品，創造雙方進出口廠商互利互惠的商機外，也可鼓勵提供餐飲相關業者創新產品與服務，活絡台灣的餐飲市場。

IEAT美洲委員會主委宗緒順也指出，中南美海鮮及肉品等食材不僅在品質上優於市場水準，更是台灣與友邦簽署ECA及FTA的關稅減免項目，在市場價格上極具競爭力。

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國賓飯店行政總主廚林建龍表示，貝里斯龍蝦肉質極為彈嫩多汁，口感扎實且滋味鮮甜，而瓜地馬拉與宏都拉斯的白蝦，因養殖及加工技術逐年進步，白蝦品質十分優良，簡單料理即能帶出其Q彈的肉質及獨特鮮甜風味。

A Cut行政總主廚凌維廉亦指出，巴拉圭牛肉為自然放牧、運動量足，脂肪含量少，肉質較有嚼感，且富有蛋白質，十分符合近年健康飲食趨勢。（編輯：屈享平）1110816