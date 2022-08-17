港勤公司2艘新拖船下水 提升高雄港服務品質

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣港務港勤股份有限公司（簡稱港勤公司）2艘新建的拖船今天下水，預計年底投入營運，將可提升高雄港區服務品質。

港勤公司發布新聞稿，2艘新的拖船分別是台港15003號、台港15005號，委由中信造船股份有限公司建造，都是5000匹馬力級，今天上午於中信造船新高廠舉辦下水典禮。

港勤公司表示，這2艘船皆有中國驗船中心及日本船級協會的雙重船級，適航水域範圍可至離岸150海浬作業，最大拖力可達64噸、航速12節，另配置對外消防設備FIFI-1等級、適用於外海的航儀設備、船艉裝設拖曳絞纜機和拖鉤及雜貨吊卸設備。

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港勤公司指出，2艘新造的拖船預計年底完工並可立即投入營運，可大幅提升高雄港區的曳船業務服務品質並滿足高雄港7個貨櫃中心的服務能量。

港勤公司是台灣港務公司轉投資的子公司，也是台灣最具規模的拖船業者，以經營基隆港、蘇澳港、花蓮港、高雄港、台中港、安平港、馬祖港等曳船業務為主，也配合政策將港區作業延伸至離岸風場，目前有數十艘港勤作業拖船及數艘離岸風電人員運維船。（編輯：陳仁華）1110817