台灣2度主辦健康促進年會 13國專家線上參與

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（中央社記者張茗喧台北17日電）台灣第2次主辦的國際健康促進機構網絡年會今天登場，共來自13國、260名國際專家線上參與，共商全球健康促進政策方向，更邀請到WHO東南亞區署辦公室區域顧問進行專題演講。

由台灣主辦的第19屆國際健康促進機構網絡（INHPF）線上年會今天登場，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，採視訊會議方式進行，共有來自超過13個國家、約260名健康促進領域專家學者及衛生官員共襄盛舉。

衛生福利部國民健康署企劃組組長李嘉慧接受中央社記者訪問時說，INHPF是世界衛生組織（WHO）認可的民間組織之一，致力推動全球健康促進工作，每年由會員輪流主辦年會，讓各國交流健康促進業務推動現況與成果。

李嘉慧指出，台灣多年前以政府組織「國民健康署」（HPA）名義成為正式會員，2015年也曾主辦INHPF年會，這次是第2次以HPA Taiwan的名義主辦年會。

她表示，這次年會主題訂為「全球行動之健康促進政策」（Health Promotion Policy for Global Action），由衛生福利部部長薛瑞元與INHPF主席桑德羅（Dr. Sandro Demaio）進行開幕致詞。

李嘉慧說，會中更邀請到WHO東南亞區署辦公室區域顧問古德（Dr. Suvajee Good）以「21世紀健康促進的重要性及方向」為題進行大會專題演講；另邀請來自台灣、澳洲、泰國、韓國等會員代表及東南亞菸害防制聯盟（SEATCA）專家，分享各國成功案例及實務經驗。

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李嘉慧說，台灣在會中主要由台灣大學公共衛生學院教授簡國龍分享台灣以實證為基礎的非傳染性疾病防治經驗，並由國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成分享如何運用精準醫療與長者功能評估量表，來處理慢性疾病負擔，引起各國機構代表熱烈迴響與討論。

李嘉慧說，健康促進政策推動，不僅要由政府訂定可行策略，也須由具有執行能力的機構和願意配合的人民，盼藉此交流機會，激發更多創新思維，促進全民健康。（編輯：張芷瑄）1110817