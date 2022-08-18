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勞動部：基本工資審議委員會9/1舉行

2022/8/18 11:52（8/18 12:33 更新）
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勞動部表示，9月1日將舉行基本工資審議委員會。圖為台北街頭勞工工作情形。（中央社檔案照片）
勞動部表示，9月1日將舉行基本工資審議委員會。圖為台北街頭勞工工作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北18日電）基本工資攸關邊際勞工生活，勞動部今天表示，9月1日將舉行基本工資審議委員會，採實體會議形式，會中將就各項社會經濟情勢指標討論是否要調漲基本工資。

基本工資審議委員會由勞資政學四方委員共同組成討論基本工資，原則於每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整，勞動部已經拍板，確定於9月1日舉行基本工資審議會。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，今天已經將正式開會通知發給各委員，基本工資審議委員會將於9月1日早上9時於勞動部舉行，會中將就各項社會經濟情勢指標討論、審議基本工資。

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總統蔡英文上任後，基本工資已連6次調漲，蔡總統日前出席活動時也表態，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，而勞動部長許銘春日前接受訪問時，對於調漲基本工資也持正向態度。

現行基本工資為月薪新台幣2萬5250元、時薪168元。（編輯：陳政偉）1110818

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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