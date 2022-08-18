屏科大等7校設員工子女幼兒園 留才並鼓勵生育

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（中央社記者陳至中台北18日電）政府為減輕家長育兒負擔，除提高育兒津貼，也鼓勵公私部門為員工子女設置幼兒園，開創職場托育新模式，111學年度包括屏東科技大學等7校將設置幼兒園，藉此留才並鼓勵生育。

教育部今天發出新聞稿，大專校院辦理員工子女非營利幼兒園，優先照顧其員工子女，有餘額則對外招生。其中設有幼兒教育相關科系，還能夠提供專業的幼兒教育資源一同協助幼兒園運作。

教育部指出，110學年度前已有4校4園設置幼兒園，111學年度預計新增7校9園，包括羅東高商、中山大學、中正大學、屏東科技大學、台東大學、弘光科技大學（3園）以及中信學校財團法人（中信金融管理學院）。

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教育部表示，今年8月起，就讀非營利幼兒園須繳交費用已調降，每人每月繳費不超過新台幣2000元，第2名子女不超過1000元，第3名以上子女、低收入戶、中低收入戶家庭的子女免繳費用。扣除家長自行繳交費用外，營運成本所需的差額則由行政院支應。

教育部認為，員工子女幼兒園提供學齡前幼兒平價且優質的教保服務，能讓員工放心托育、安心工作，有助於大專留才、攬才，未來期盼更多學校加入。（編輯：陳政偉）1110818