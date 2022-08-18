馬太鞍濕地改造友善棧道 阿美族家屋迎客

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）水保局今天表示，長達3年在地溝通、規劃設計及分期修繕棧道等設施，馬太鞍風華重現，遊客炎炎夏日除可饗宴美食，還可探尋濕地生態、阿美族部落家屋、走訪木棧道。

農委會水土保持局今天發布新聞指出，光復鄉大全社區發展協會前總幹事朱進郎說明，馬太鞍濕地總面積約12公頃，是當地阿美族馬太鞍部落世代漁耕之地，在族人細心維護下，保有近百種的水生植物及動物生態資源，每年吸引各地遊客前往遊憩探索。

朱進郎說，歷經10數年歲月，多處破損的人行木棧道，經由水保局推動農村再生的協助進行修繕，可讓遊客安心漫步園區，盡情眺望馬錫山風景，或是近距離觀察濕地內動植物的蓬勃生機，不必再擔心腳下危險。

水保局花蓮分局長林宏鳴說，馬太鞍地園區木棧道621公尺、平穩好走，且全齡友善，都是由工程團隊全程人工拆除搬運，於狹小腹地空間中重新修繕組裝而成。

他說，馬太鞍的靜心亭參考當地阿美族傳統文化中的家屋（loma’）格局設計，重現其中母屋間（no inaan）及寶庫（loflof）兩大核心空間，提供旅客乘涼歇腳空間，線條輪廓展現阿美族傳統建築文化之美。

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水保局長李鎮洋推薦，遊客可品嚐由芙登溪灌溉的野菜風味餐與石頭火鍋，還可體驗利用竹筒、九芎等自然素材製作的「巴拉告（Palakaw）生態捕魚法」，也能走訪由荒蕪貯木池活化重生、湖光優美的「吉利潭」秘境，感受忘憂湖雙潭環抱的景緻。

水保局補充，馬太鞍不僅尊重自然生態、設施友善全齡，並重現原民建築文化美學，已獲得農委會「優良農業建設工程獎」肯定，假日可搭上復古的台鐵鳴日號列車，穿梭花蓮各地景點，進行一場難忘的縱谷之旅。（編輯：陳清芳）1110818