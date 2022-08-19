110年國人平均壽命80.86歲 台北市84.17歲最長壽

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內政部公布110年簡易生命表，國人平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲。圖為民眾陪同長輩在台北市民生國小疫苖注射站等待接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北19日電）內政部公布110年簡易生命表，國人平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，男、女性平均壽命為歷年次高水準；若以直轄市分布，台北市84.17歲最為長壽，內政部表示，長期觀察，國人平均壽命呈現上升趨勢。

內政部今天發布新聞稿指出，110年國人平均壽命為80.86歲較109年減少0.46歲，主要是去年標準化死亡率較109年上升3.8%所致，其中男性減少0.44歲、女性減少0.50歲。

受到人口老化影響，去年國人死亡人數為18萬4457人，較109年增加1萬1295人，其中65歲以上死亡人數13萬7254人，占全國74.41%，較109年增加1萬427人。

另外，去年粗死亡率為千分之7.86，較109年增加0.52個千分點。

觀察近10年數據，內政部表示，103年及105年也曾出現單一年度平均餘命下降情形，當年度標準化死亡率較上年增加時，會造成當年平均壽命下降，皆屬正常統計上發生的短期波動現象，不過長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢，由100年79.15歲增至110年的80.86歲。

內政部表示，長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢，由100年79.15歲增至110年的80.86歲。（內政部提供）

直轄市部分，110年的國人平均壽命，呈現自北而南遞減的情形，台北市84.17歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，以新竹市81.90歲最高，台東縣76.64歲最低。

內政部補充，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.22歲、2.82歲，但已分別較100年縮小差距0.57歲、0.63歲。

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內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標，因此內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

「粗死亡率」是指死亡人數占年中人口數比率，隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率多隨之遞增，為合理現象；而「標準化死亡率」，是將粗死亡率以世界衛生組織（WHO）公布的2000年世界標準人口年齡結構調整計算，避免各國因人口結構不同而有所偏誤。（編輯：潘羿菁）1110819

全球男性平均壽命為70.2歲、女性75.0歲，台灣男、女性平均壽命皆高於全球平均水準。（內政部提供）