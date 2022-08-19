林佳龍指五泰輕軌改中運量 捷運局：無法永續經營

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（中央社記者高華謙新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，新北市府規劃五泰輕軌格局太小，應提升為中運量；新北市捷運局說，運量是經專業評估，如果提升為中運量不符經濟效益，無法永續經營。

林佳龍晚間出席新北地政公會會員大會暨晚會時表示，五股泰山輕軌是他當交通部長任內核定，應提升為中運量，讓新泰塭仔圳與五股垃圾山相關產業重新有好的交通與土地利用。

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新北市政府捷運工程局晚間發布新聞稿表示，五泰輕軌計畫經專業評估運量預測，目標是每年最大站間運量達每小時4586人次，符合輕軌系統每小時單向運量約2500到6000人次運量。如果使用中運量捷運系統將提高經費，不符經濟效益、且財務不可行。

捷運局說，五泰輕軌採輕軌系統，工程經費較低、施工期短，搭乘便利性高、轉乘舒適度及可及性佳，輕軌場站位置配置公共設施用地，透過輕軌連接，串聯區域內交通網絡，可擴大綠色運輸系統服務範圍。（編輯：陳正健）1110819