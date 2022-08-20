偶然見航海資料點夢想火苗 張聖佑開啟船舶人生

目前在長榮海運長達輪擔任三副的張聖佑（左）表示，未來會繼續學習，精進自己的技能及技術，也鼓勵大家不要對自己設限，拓展自己的視野。（航港局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月20日

（中央社記者余曉涵台北20日電）從小在台北長大的張聖佑，偶爾在網路上看到航海相關資料，就點燃他心中的火苗，讓他從普通高中畢業後，大學決定進入航海科技科系就讀，開啟他的航海人生。

交通部航港局發布新聞稿表示，111年第3次航海人員測驗8月20日、21日兩天於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區辦理，計有668名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考199人，到考人數184人，到考率92.46%。

109年第2次航海人員測驗一等船副測驗合格的張聖佑，從小在台北長大，對交通工具一直有很濃厚興趣，某天在網路上瀏覽文章偶然看到航海相關的宣導資訊，啟動了他心中關於航海的一點點火苗，讓本來就讀普通高中的他，不是選擇一般大學，而選擇台北海洋科技大學航海系。

張聖佑說，生活中看到陸海空的交通工具，都會忍不住多看一眼，選擇船上工作或許就是命中注定的安排，進入台北海洋科技大學航海系就讀也開啟了他進入航海世界的第一扇窗。

張聖佑在大三準備升大四時，因為在學校就已經修畢相關公約課程，因此以提供學分證明的方式第1次報名參加航海人員測驗。他表示，現行航海人員測驗分科及格的制度非常友善，只要3年內通過5個科目的測驗就好，對於比較不擅長考試的人可以有比較多的時間準備，分階段幫自己設定目標也比較容易達成。

目前張聖佑在長榮海運長達輪擔任三副，主要的工作一般是準備進出港文件及滅火設備管理等，他也還在學習當一個稱職的三副。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張聖佑指出，他最難忘的一趟行程，就是在前往阿拉斯加的航線上，看著靄靄白雪飄落在駕駛台的玻璃窗上，心中莫名的興奮與感動，那一晚的他當值航行中，茫茫大海一片寂靜，突然夜空中漸漸飄起雪來，這是在台灣長大的他從未經真實感受過的下雪場景，這一瞬間彷彿世界停止轉動，只剩下他一個人享受這一切。

張聖佑說船舶能夠安全航行，需要船上各職級船員各司其職才能維持航行運作，未來還有很多要學，他也會繼續學習，精進自己的技能及技術，他也鼓勵大家不要對自己設限，人生有無限的可能，多去看看外面的世界，拓展自己的視野。（編輯：陳政偉）1110820