鶯歌產地開放日 邀旅客深入陶瓷工廠

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（中央社記者余曉涵台北25日電）由鶯歌在地繼承者們共同策劃的鶯歌產地開放日Yinggooo串連起在地店家共同參與，將從26日開跑，要邀請旅客深入陶瓷工廠，讓傳統陶瓷產業轉化為特有的觀光資源。

台灣設計研究院與經濟部工業局自2019年醞釀發起「T22設計振興地方產業計畫」以陶瓷產地鶯歌作為計畫第一棒，今年交棒由鶯歌產地繼承者們聯手策劃鶯歌產地開放日Yinggooo，預計從26日到28日登場。

鶯歌開放日發布新聞稿表示，鶯歌是陶瓷製造業的工廠聚落，過往卻不曾呈現工廠內24小時持續打漿、脫模、修坯、施釉、貼花、量產等過程，是不遜於天然景觀或歷史古蹟的觀光資源。

鶯歌開放日說，這次活動產地繼承者們組成工作小組串連起在地陶工廠、老街店家、餐飲名店等至少29個品牌參與，要以「全新視角」特寫迷人的陶瓷工藝現場，帶領旅客見證職人專業技術、深入了解這個與陶瓷產業共生發展的城市。

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鶯歌開放日表示，活動中的「go to factory工廠見學」不藏私公開11家陶瓷工廠的製造現場，以工廠導覽或體驗工作坊等方式呈現艱深的製陶技術；「go to market限定市集」則集結人氣生吐司、在地精釀啤酒、夏日消暑冰果釀、中式創意糕點、精品甜點、小農烘焙坊等業者推出限時、限量、限定的產品與禮盒。

除此之外，鶯歌開放日也將串連鶯歌老街打造「綜合體驗空間」，希望為鶯歌帶來更多機會。（編輯：陳政偉）1110825