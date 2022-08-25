更多編輯台推薦新聞：
影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／NASA發布黑洞聲波 稱太空中不存在聲音是誤解
首頁 / 生活

赴美研習時尚 弘光科大學生：累積國際競爭力

2022/8/25 11:04（8/25 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
弘光科技大學學生日前赴美國排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）短期研習，與設計作品合影。（弘光科技大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月25日
弘光科技大學學生日前赴美國排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）短期研習，與設計作品合影。（弘光科技大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中25日電）弘光科技大學11名學生日前赴美參與13天的跨域研習活動，學習時尚造型設計，返國後，分享國外研習經驗，學生直呼「把握機會，才能累積自己的國際競爭力」。

弘光科大今天發布新聞稿指出，暑假選送文化創意產業系、化妝品應用系、美髮造型設計系11名學生，8月5日赴美學習時尚造型設計，學生前往美國排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）短期研習，17日回國後，返校分享心得。

弘光科大國際長田其虎表示，近2年受到疫情影響，不少國際交流、課程皆採視訊方式舉辦，去年學校與帕森斯設計學院合作跨國視訊開課，今年透過讀書計畫、外語能力評選，選送優秀學生赴美研習。

田其虎指出，課程採小班制上課，了解時尚設計趨勢，認識各種服裝設計材質，也帶學生戶外教學，參觀時裝技術學院，看服裝、展覽、畫作，逛全美最大型布料批發供應商、二手服飾店，激發學生的創意靈感，讓學生用二手衣及老師發的材料，重新打造一件具有年代風格經典款的服裝。

學生在上課最後一天進行成果發表，有人用紙張設計成上衣的裝飾品，也有人把牛皮紙變成一件時尚的裙子，簡單一般的白色T恤設計成晚宴禮服，二手豹紋褲子創新轉變成上衣，學生還帶著作品到馬路上進行快閃走秀，讓更多人看到創意與成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文創系大四學生林易鴻說，赴美短研開拓更寬廣的世界觀，學院老師上課引導他們充分自由發揮創意，只給小建議協助，從無到有去設計衣服，「實體課程獲得的知識要親自走過才知道，跟看影片視訊上課有很大不同。」

妝品系大四學生陳佩如則說，學習世界時尚趨勢，想要涉獵更多就要到國外。經過國外短研課程，使自己在創作心態上有改變，思維變得更靈活，讓她更有自信心。（編輯：李錫璋）1110825

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族