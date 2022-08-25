赴美研習時尚 弘光科大學生：累積國際競爭力

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）弘光科技大學11名學生日前赴美參與13天的跨域研習活動，學習時尚造型設計，返國後，分享國外研習經驗，學生直呼「把握機會，才能累積自己的國際競爭力」。

弘光科大今天發布新聞稿指出，暑假選送文化創意產業系、化妝品應用系、美髮造型設計系11名學生，8月5日赴美學習時尚造型設計，學生前往美國排名第一的紐約帕森斯設計學院（Parsons School of Design）短期研習，17日回國後，返校分享心得。

弘光科大國際長田其虎表示，近2年受到疫情影響，不少國際交流、課程皆採視訊方式舉辦，去年學校與帕森斯設計學院合作跨國視訊開課，今年透過讀書計畫、外語能力評選，選送優秀學生赴美研習。

田其虎指出，課程採小班制上課，了解時尚設計趨勢，認識各種服裝設計材質，也帶學生戶外教學，參觀時裝技術學院，看服裝、展覽、畫作，逛全美最大型布料批發供應商、二手服飾店，激發學生的創意靈感，讓學生用二手衣及老師發的材料，重新打造一件具有年代風格經典款的服裝。

學生在上課最後一天進行成果發表，有人用紙張設計成上衣的裝飾品，也有人把牛皮紙變成一件時尚的裙子，簡單一般的白色T恤設計成晚宴禮服，二手豹紋褲子創新轉變成上衣，學生還帶著作品到馬路上進行快閃走秀，讓更多人看到創意與成果。

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文創系大四學生林易鴻說，赴美短研開拓更寬廣的世界觀，學院老師上課引導他們充分自由發揮創意，只給小建議協助，從無到有去設計衣服，「實體課程獲得的知識要親自走過才知道，跟看影片視訊上課有很大不同。」

妝品系大四學生陳佩如則說，學習世界時尚趨勢，想要涉獵更多就要到國外。經過國外短研課程，使自己在創作心態上有改變，思維變得更靈活，讓她更有自信心。（編輯：李錫璋）1110825