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吳德榮：天氣晴朗炎熱 午後對流稍減

2022/8/26 09:35
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（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天晴朗炎熱，午後仍有局部陣雨或雷雨，但強度比昨天弱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨，對流強度不如昨日。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，28日北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。

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吳德榮表示，29日至31日天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。9月1日東北風南下，北部、東北部雲量增多、有局部雨，氣溫下降、明顯轉涼，中南部晴時多雲，午後有有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS），模擬9月1日的850百帕風場皆顯示，台灣東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，各模式模擬的強度，仍在調整中，反映其「不確定性」，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1110826

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