中油續啟動平穩機制 下週汽柴油估降3及4角

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中油預估29日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調降新台幣0.3、0.4元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北26日電）沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織（OPEC）準備減產，加上黑海碼頭設備維修影響俄羅斯與哈薩克石油出口，國際油價上漲；不過，中油持續啟動油價平穩雙機制，預估29日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調降新台幣0.3、0.4元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27元。

根據中油浮動油價公式，累算至8月25日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶97.56美元，較上週93.83美元上漲3.73美元；新台幣兌美元匯率為30.191元，較上週29.995元貶值0.196元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.7元，柴油調漲4.9元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估8月29日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調降0.3、0.4元。（編輯：潘羿菁）1110826