布局疫後旅遊商機 飯店業者拓展渡假園區

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（中央社記者余曉涵台北27日電）布局疫後觀光，不少飯店業者在台籌備渡假園區，在今年對外試營運，像雲品國際集團攜手台泥綠能在台東規劃地熱發電園區；Home Hotel團隊在花蓮規劃以身心平衡為主軸住宿園區。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來衝擊觀光產業，但也讓業者在疫情中尋找不一樣的旅遊商機，像是不少飯店業者都在台籌備渡假園區，也鎖定疫後旅遊商機。

雲品國際攜手台泥企業團所屬台泥綠能，打造「台東紅葉谷綠能溫泉園區」今天起試營運，園區結合民宿、旅程與餐飲業者等地方夥伴合作，搭建共生共榮的平台。

根據雲品國際發布的新聞稿，「紅葉谷綠能溫泉園區」溫泉是碳酸氫鈉泉，區域採用清水模作為分區規劃，植物景觀栽種台東原生茄冬樹、常青柏樹、竹林，還有3種不同品種的楓樹。

雲品國際說，園區中的餐廳尋星廚房（Bintuhan Kitchen）由君品酒店廚藝團隊運用延平鄉在地食材結合五星飯店料理手法，推出馬告獵人燉雞佐野米、石板烤肉刈包與打拋豬佐油芒炒泡麵等料理。

而農特產品「好事集」小賣店，集結台東真、善、美與延平鄉專屬優質農實果品、布農織物、在地職人手作， 友善環境減碳商品、無容器小農作物；「好事集」中共有26個文創品牌進駐，其中更有23個品牌來自台東縣與延平鄉，如阿布斯布農傳統服飾工作室、一織獨繡等。

Home Hotel團隊也相中後疫情時代旅遊市場的趨勢已轉變為「戶外體驗」、「健康養生」、「在地文化」等主題關鍵字，在花蓮規劃丘丘．森旅CHU Resort園區，10月8日起試營運要以「身心平衡Balance your flow」理念為主軸，從旅遊住宿出發，透過與身心產業跨界合作，發揮平台的功能與影響力。

Home Hotel團隊表示，丘丘．森旅全區共有128間客房，分為小島Wildland與心流Flow兩區，其中小島Wildland規劃成野外森林的概念，讓小朋友有獨立戶外遊戲區。

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Home Hotel團隊指出，丘丘．森旅也邀請Origin Yoga & Wellness起源瑜珈創辦人Lydia擔任「心流．靜旅 FLOW Rereat」營運總監，要讓旅客參與全包式旅程，涵蓋冥想、瑜珈、自然療癒與正念覺察的完整體驗，提供在地小農蔬美饌，並可自由使用心流空間，包含瑜珈教室等。

Home Hotel團隊說，「二子．泉旅Onsen Futagoyama」是距離花蓮市區最近的溫泉，源泉自原住民太魯閣族人稱為「霧來」（意為溫泉冒出之地）的二子山溫泉屬於碳酸氫納泉，預計11月開放給旅客使用。（編輯：陳政偉）1110827