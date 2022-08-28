屏鵝公路首支電桿拔除 種樹百里2.0春節前完工

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交通部公路總局執行屏鵝公路「種樹百里2.0」計畫，其中潮州至水底寮路段的桿線地下化，公路總局已在27日拔除首支地面電桿。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部公路總局執行屏鵝公路「種樹百里2.0」計畫，其中潮州至水底寮路段的桿線地下化，公路總局已在昨天拔除首支地面電桿，美麗公路願景指日可待。

公路總局今天發布訊息，為提升屏鵝公路種樹百里景觀風華，還給行道樹自然生長的空間，公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所及相關執行單位跨機關合作，共同啟動「種樹百里2.0計畫」，除執行桿線下地，還要將植栽優化。

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公路總局說，這項計畫中，位於台1線潮州至水底寮路段的桿線地下化工程，已於27日在台1線新埤路段拔除第1支電桿，代表屏鵝公路桿線下地工程已跨出重要的里程碑，更象徵著擁有純淨天際線、綠意盎然且花團錦簇的國境之南美麗公路願景指日可待。

屏鵝公路「種樹百里2.0計畫」有4個路段標案，包括台1線高屏大橋-潮州、台1線潮州-水底寮、台1線水底寮-楓港、台26線楓港-恆春，其中電力桿線預計下地長度約計69公里，並同步將中華電信、台灣固網、寬頻有線電視及各路口交通號誌等管線一併辦理地下化，都在7月1日開工，預定明年春節前桿線下地、植栽優化全部完工。（編輯：唐聲揚）1110828