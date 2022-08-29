因應通膨維持購買力 勞團再籲基本工資調至2.8萬

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（中央社記者張雄風台北29日電）基本工資審議委員會將於9月1日召開。勞團今天呼籲，因應通膨，希望基本工資能反映企業分潤、維持購買力，再次提出調漲至新台幣2萬8000元的訴求，並呼籲加速最低工資法立法。

勞動部9月1日將召開基本工資審議委員會，台灣勞工陣線聯盟、台灣女人連線、全產業總工會、台灣少年權益福利促進聯盟、全國金融業工會聯合總會今天共同舉辦 「基本工資的三帖"要"」記者會，向審議委員會提出企業要分潤、購買力要維持、最低工資要立法等訴求，回應經濟成長合理分配、照顧底層勞工。

全金聯秘書長韓仕賢表示，這2、3年來雖然有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但台灣經濟成長並不遜色；不過高通膨讓百姓苦哈哈；且前面幾年基本工資調幅偏低，當然會希望今年衡量高物價，月薪一次調到2萬8000元，時薪由168元調到186元，讓更多經濟果實能分享給勞工。

台少盟理事長林月琴指出，據資料，今年通膨達3.11%，是14年來新高，再加上疫情，約6成打工族受到影響，基本工資必須跟得上通膨，讓青年打工族、初入社會的年輕人賺得生活所需、還就學貸款；而基本工資調漲，也是各政黨能否支持年輕人的重要指標，應展現魄力。

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台灣女人連線秘書長陳書芳指出，根據統計，2019至2011年服務業、住宿餐飲業受僱員工超過5成5都是女性；另外近10年統計，非典型就業工作者，女性比例也高於男性。近2、3年疫情下女性整體受到衝擊也比男性大，如停班、工時調整等，加上物價上漲，可能讓她們生活陷入更窮困的處境。

勞陣副秘書長楊書瑋指出，最低工資法是總統蔡英文2016年的政見，勞動部2018年已經送交到行政院裡，「但這3年多仍然躺在行政院裡」。現在基本工資審議只是依行政命令處理，但曾經有10年凍漲、甚至可能不召開委員會；呼籲行政院、立院法盡速完成立法，才能回歸經濟成長合理分配、照顧底層勞工的根本目的。（編輯：陳政偉）1110829