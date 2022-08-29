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桃園捷運棕線環評過初審 加強2處邊坡山崩監測

2022/8/29 11:44
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（中央社記者張雄風台北29日電）桃捷棕線今天於環保署進行環評初審，經環委確認沿線過去曾發生山崩的2處邊坡已進行安全防護，並要求開發單位承諾加強監測，本案建議過初審，送環評大會審查。

行政院環境保護署今天召開「桃園都會區大眾捷運系統棕線（桃園-龜山-迴龍段）環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

開發單位表示，本案計畫路線全長約11.4公里，預計規劃7座車站，BRH01至BRH05為地下車站，BRH06至BRH07為高架車站；BRH01站可與台鐵桃園站、捷運綠線G07透過連通動線銜接轉乘，BRH07站與萬大線LG21站共站，並與新莊線透過連通動線銜接轉乘。

在前次審查時，環評委員關心此路線行經新莊斷層延伸及可能影響範圍，要求開發單位進一步加強評估及安全防護。

開發單位表示，計畫沿線遭遇到2處山崩與地滑地質敏感區，工程維持地質敏感區原地貌不開發；兩邊坡是以淺層平面滑動為主，已進行修復工程、擋土設施等，目前尚屬穩定。

環委建議應強化施工及營運期間隧道與高架銜接洞口、兩處山崩地滑地質敏感區邊坡地質安全監測計畫，並研提緊急應變管理計畫。

另外，環委要求開發單位補充具體植栽移補植計畫，並承諾全線施工及營運階段，禁用化學除草劑、除蟲劑、毒鼠藥，納入修正內容。本案建議補充修正後通過初審、送環評大會審查。（編輯：陳政偉）1110829

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