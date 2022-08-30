華航將購16架波音787客機 2025年陸續交付

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）中華航空今天召開臨時董事會，會中通過訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始陸續交付。

華航發布新聞稿，16架波音787-9將搭配奇異GEnx發動機，預計2025年開始交付，成為華航中運量廣體新世代客機主力。

華航說，自2018年啟動新廣體客機汰換計畫，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年暫緩評估；隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，2021年9月正式重啟評選及加速引進作業，並邀集納入外部專業顧問建議，經長時間縝密評估，遴選最適機型，符合企業發展最大效益。

華航說，波音787-9客機為旗艦級新世代產品，不論在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢。787客艙更貼近人體舒適的溼度與壓力調整，全新世代的客艙產品規劃，可帶給旅客優質搭乘體驗；787-9客機在燃油效率表現卓越，可較前一代機型減少約20%燃油消耗與碳排放，節油減碳高效能，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向2050淨零碳排的一大助力。

華航認為，787-9客機可提供靈活派飛的彈性，有助機隊調度，提升市場競爭力，並利於未來持續拓展中長程客運航網；787-9腹艙可容納36個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。

近10年，華航陸續引進波音777-300ER及空中巴士A350-900、A321neo等全新機隊，布局整體營運航網，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線，再引進新世代機種，全力衝刺後疫情時代。

華航機隊現有86架客貨機，這次引進16架787-9全新客機，將替換A330-300客機，另還外加8架選購權，未來有機會轉為大運量的787-10機型。（編輯：管中維）1110830