早安世界》單週確診增15% BA.5首現死亡個案疫情估9月中下旬達高峰
單週確診增15% BA.5首現死亡個案疫情估9月中下旬達高峰
國內29日新增2萬160例COVID-19本土個案，中重症50例、22人死亡。中央流行疫情指揮中心表示，國內首次驗出BA.5死亡個案，是8月24日已公布的病逝者，為30多歲非本國籍女性，無慢性病，曾接種3劑疫苗。防疫指揮官王必勝說，國內上週確診數17.6萬例，比前一週的15.2萬例增加15.5%，幾乎確定BA.5疫情已經開始，9月中下旬高峰期間單日確診最高恐達6萬例。根據全國BA.5本土個案基因定序結果，占比在上週攀升至40.2%，東部也首次驗出2例。王必勝說，仍有逾40%嬰幼兒沒有保護力，應儘快接種疫苗。（看完整報導）
軒嵐諾增強為中颱朝台灣移動 估9/4北轉但不確定性仍大
中央氣象局表示，第11號颱風軒嵐諾8月29日下午增強為中度颱風，預計31日前持續偏西，也就是大致朝台灣的方向前進，9月1日至3日在琉球南方海面打轉，到時台灣北部、東北部受外圍環流影響易有間歇性降雨。雖然預估軒嵐諾將在9月4日前後北轉，但目前不易判斷北轉角度，若較偏西，台灣不排除發布海上颱風警報，但不確定性仍大，須持續觀察。（看完整報導）
鮑爾放鷹股匯狂洩 新台幣貶1.78角下探逾29個月新低
美國聯準會主席鮑爾26日釋出鷹派訊息，不排除9月再升3碼，嚇壞金融市場，不只美股狂洩千點，台灣29日也上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，新台幣兌美元以30.396元收盤，重貶1.78角，寫下逾29個月的新低紀錄。外匯交易員分析，短線先關注美國即將公布的非農就業人數，若數據不錯、支撐聯準會升息步調，熱錢流出的腳步會更快，照此態勢本週很可能就會看到30.5元價位。不過專家認為，相較於匯率，央行更頭痛的是利率決策，9月可能只升息半碼。（看完整報導）
台南3男子柬埔寨遭槍殺 警方不排除黑吃黑
柬埔寨媒體報導，28日晚間金邊一處公寓發生槍擊命案，3名台灣男子身亡。台南警方接獲2名死者家屬報案，其中一名死者母親更透過民代發聲，盼政府協助前往當地處理後事。台南市警局初步調查，3名死者在台灣有多項前科，警方不排除熟人下手或「黑吃黑」，但因事涉無邦交國，又無司法互助，只能交刑事警察局處理。外交部表示，將提供家屬協助，柬埔寨因治安不佳、詐騙問題嚴重，仍被列為紅色旅遊警示國家，外交部呼籲民眾不要前往。（看完整報導）
南方澳大橋斷裂釀6死 吊索端錨未按圖施工8人遭訴
南方澳大橋在2019年10月1日發生橋面斷裂崩塌事故，墜落的橋面壓毀3艘停靠於橋下的漁船，造成6名外籍漁工罹難。宜蘭地檢署在今年8月29日偵查終結，認定廠商未按圖施工吊索端錨系統，監造商未確實監造及蘇澳港營運處疏於維護等，共起訴8名被告。原大橋拆除後，新橋工程進度到目前已達90%以上。（看完整報導）
金防部：無人機進入獅嶼 守軍發射信號彈後飛往廈門
中共民用無人機頻繁出現在外島拍攝國軍防區崗哨，引發外界議論軍方應變措施。國防部28日強調「即起適切反制」，將採取包括驅離在內等必要反制措施。金門防衛指揮部29日表示，下午4時8分發現民用無人機一架次進入獅嶼地區禁限制水域上空，駐守部隊即依示警、驅離、防衛射擊等程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後往廈門方向飛離。（看完整報導）
德國媒體：中共對台立場前後不一 毛澤東認同台灣獨立
中國當局近年聲稱台灣「自古屬於中國」，但德國通訊社報導指出，台灣與中國「不可分割」的主張其實是在1943年後才逐漸形成，在那之前，中共領導人毛澤東和其他要員均贊同台灣獨立。原本在中共眼裡，台灣和朝鮮人一樣都是獨立民族，受日本殖民統治和壓迫。德通社的長篇報導說，台灣自古屬於中國的說法也與史料互相矛盾，因為直到1683年（清康熙22年），台灣的一部分才首次被納入清廷版圖，而當時中國並非由漢人掌權，而是來自東北亞的滿洲人。德通社並引述美國時事雜誌「外交家」的報導，指出在1928至1943年間，中共一貫承認台灣人是個獨特的「國族」或「民族」。（看完整報導）
中國BA.2傳播快速 18個省市出現疫情清零面臨挑戰
中國官方29日通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1696例，當局證實這波疫情的主要病毒是變異株Omicron的亞變異BA.2.76，初步統計從8月以來大約已蔓延至14個省市。此外，近來雲南、浙江與廣東等地陸續通報輸入性瘧疾病例，中國經過70年努力終於徹底撲滅瘧疾，如今又面臨再爆發瘧疾疫情的風險。（看完整報導）
防疫工傷／打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
COVID-19疫情持續逾兩年，第一線人員堅守崗位，提供染疫就醫、社會安全等基本保障，然而當他們因工作染疫，申請職災給付、傷病補償卻面臨不同待遇。曾染疫的消防副主管邱先生表示，確診康復後，光拿裝備、爬樓梯都會喘，且在打火現場頻頻咳嗽也會影響救災，憂心拖累同事。也有長照機構護理師說，5月間院內群聚感染，她在確診後血氧一度掉到94%，向雇主請假休養卻被刁難，申請職災給付也不理，直呼太血汗。（看完整報導）
國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
過去研究指維生素D可促進腦部健康，但國衛院最新研究發現，老年人長期補充維生素D，發生失智症風險是未服用者的1.8倍，失智症患者長期服用恐增死亡風險。研究團隊強調，這項研究成果的確顛覆多年來認知，但並非全盤推翻維生素D的作用，只是提醒民眾不要濫用，尤其老年或失智症民眾更要注意，長期、高劑量補充維生素D反而造成反效果，除非醫師建議否則不必自費購買，如果確實需要補充維生素D，也可透過曬太陽來取代口服。（看完整報導）
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