部落觀光嘉年華9/30登場 射箭挑戰每天送萬元禮

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2022年台灣部落觀光嘉年華9月30日至10月2日將在阿里山鄒族逐鹿文創園區舉行，觀光局1日舉行記者會，邀大家「來作部落客」，感受台灣原民文化之美。中央社記者汪淑芬攝 111年9月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）「2022年台灣部落觀光成果嘉年華」9月30日至10月2日在阿里山舉行，觀光局今天舉行記者會，邀大家來做部落客，感受原民文化之美，其中射箭挑戰每天送出新台幣1萬元好禮。

交通部觀光局表示，「台灣部落觀光成果嘉年華」已邁入第9年，展現台灣原住民16族的部落風貌及文化藝術風采，透過動態及靜態主題呈現各部落觀光特色、遊程體驗、風味美食、精美部落工藝及各種手作DIY體驗，讓民眾體驗走訪部落的樂趣，感受台灣原民文化之美。

今年「台灣部落觀光成果嘉年華」地點在阿里山鄒族部落，有5大主題區，包括：部落商品及遊程展示區、成果展示區、DIY活動區、戶外市集區及阿里山鄒族專區。

觀光局指出，部落觀光成果嘉年華還有許多送好禮活動，其中射箭挑戰，每天送出萬元特色好禮；集客活動入場禮是客製化圖騰口罩、拍照打卡送客製杉木烙畫鑰匙圈，另有部落遊程1元起標。

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嘉年華活動現場也安排4處打卡點，例如：「部落好食．原味學堂」呈現鄒族人的農事生活，並於每日提供不同原民美食的製作解說與分享；「夢想屬魚你」發想來自於山美部落漁獵小旅行，以編織漁網工藝，打造一座屬於山美部落青年的捕夢網。

「1314．愛的原動力」，發想來自於瑞峰1314愛情塔，為阿里山浪漫著名地標，將1314愛的原動力將多國我愛你的字樣，轉換為原住民族問候語呈現；「豪華獵寮.與鹿共野」發想來自於新美部落獵人營，結合傳統獵寮與時下流行的野餐活動，以竹編獵寮結合小鹿造景布置，規劃布置原味野餐餐桌，吸引遊客駐足停留拍照。（編輯：管中維）1110901