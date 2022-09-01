公路總局發表螢火蟲公路繪本 展現「型框植生」成效

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）公路總局五工處今天舉行「神秘的螢火蟲公路」繪本新書發表會，繪本以簡單有趣形式呈現阿里山公路「型框植生」生態工法如何復育螢火蟲，要讓兒童瞭解生態保育重要性。

公路總局第五區養護工程處今天上午在台18線57.2公里處梅園樓觀景飯店舉辦「神秘的螢火蟲公路」繪本新書發表會，邀請隙頂國小師生與會，並由繪本的插畫家黃嬿羽、螢火蟲生態專家吳加雄，現場講解書中內容。

第五區養護工程處長郭清水致詞表示，阿里山地區目前約有40多種螢火蟲，阿里山公路沿線，也是台灣少見一年四季都有螢火蟲的區域。

郭清水說，阿里山公路不只夏螢出沒，還有台灣特有種冬螢－鋸角雪螢，公路總局第五區養護工程處，不只守護公路安全，更有保護當地原生環境的使命，透過「型框植生」工法保護邊坡，讓螢火蟲有安全的家，也使得台灣多元物種在公路旁欣欣向榮。

「神秘的螢火蟲公路」作者嚴淑女，今天不克到場，以錄影方式說明繪本是以簡單有趣的形式，透過繪本主人翁冬冬童稚純真眼光，觀看公路總局生態工法的施做，使得螢火蟲成功在公路旁飛舞的故事，讓讀者更能輕易理解公路總局為了保育自然所做的努力。

第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇告訴中央社記者，民國98年在莫拉克風災後重修阿里山公路，發現螢火蟲的數量相較過往減少很多，五工處決定從國外引進友善環境的「型框植生工法」修復邊坡。

蔡衛勇說，「型框植生工法」是將邊坡落石框成方格，並在方格內種植不同種類的草，穩固土基的同時，也成為蝸牛和蛞蝓的巢穴，蝸牛和蛞蝓是螢火蟲主要食物來源。

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另外，路肩閒置的隙地空間，五工處也運用綠建材穩固隙地邊坡，回填卵塊石，並鋪上木屑和落葉、灑上草種，全面綠化，並嚴格禁止在公路範圍內使用農藥和除草劑，營造友善生物的自然環境，才有螢火蟲公路的出現。

工務總局將十幾年來工作人員的努力拍成微電影「四季螢光」，去年獲得全球電影競賽、美國最佳短片競賽影展、休士頓影展等大獎，今年則出版兒童繪本，讓生態保育向下扎根。（編輯：陳仁華）1110901

公路總局第五區養護工程處1日在梅園樓觀景飯店舉行兒童繪本「神秘的螢火蟲公路」新書發表會，並請來繪本插畫家為讀者簽名。中央社記者蔡智明攝 111年9月1日