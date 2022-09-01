台灣大連6年種福電 攜手楊勇緯節能減碳放大愛心

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（中央社記者江明晏1日電）台灣大哥大今天宣布，連續第6年推動「種福電」計畫，盼募集新台幣442.7萬元，今年邀請「柔道男神」楊勇緯擔任代言人，要助「台灣肯納自閉症基金會」購置設備發綠電，節能減碳也放大公益愛心。

台灣大哥大連續6年推動「種福電」（Solar For Good）計畫，攜手14家手機供應商與集團momo購物、諾基亞等4家廠商，以及台灣大基金會，期望募集442.7萬元，協助「台灣肯納自閉症基金會」租用長照養護機構屋頂，以及購置陽光伏特家公民電廠的太陽能板。

台灣大預計，20年間能發綠電近174萬度，替台灣節能減碳的同時，也幫助自閉症基金會帶進近千萬的收益，讓公益愛心放大2.18倍。

台灣大今年邀請楊勇緯擔任代言人，並宣布捐出100萬元，同時承諾本次專案每購買一片太陽能板，台灣大即加碼購買等量綠電，響應更永續的電力來源，加乘環境減碳價值。

台灣大哥大總經理林之晨表示，今年是台灣大哥大Net Zero元年。台灣大今年加入全球再生能源倡議組織RE100，具體承諾2040年前100%使用再生能源，並預計在2050年達成淨零排放（Net Zero）。除了自身致力節能減碳，台灣大更進一步推動結合綠能與公益的種福電專案。

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陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，台灣能源轉型的路途上，陽光伏特家透過「公民電廠」、「綠電交易」、「綠能公益」三種方式，讓每個人在參與能源永續的過程，都能創造社會影響力。

台灣大表示，「種福電」推動5年以來，參與捐款總人次已破萬人次，實募金額達2422萬元，累計建置442.9 kW太陽能系統，預估20年累積收益可達6321萬元及產生936萬度綠電，減碳效益超過4907公噸，相當於種植超過2萬2409棵樹。（編輯：楊蘭軒）1110901