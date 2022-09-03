家樂福推動物福利 盼用通路之力促畜牧業轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

家樂福繼推動非籠飼蛋有成，如今將進一步落實豬隻動物福利，目標在明年推出自有品牌首支「從飼養到屠宰」都友善動物的豬肉加工品，此為訪廠過程。（家樂福提供）中央社記者曾智怡傳真 111年9月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）家樂福繼推動非籠飼蛋有成，如今將進一步落實豬隻動物福利，目標在明年推出自有品牌首支「從飼養到屠宰」都友善動物的豬肉加工品，盼以商品作為與消費者、供應商溝通媒介，讓食物轉型不是空話，也拚出台灣豬肉高值化新商機。

「我們跟歐洲動物福利至少落後20年」，家樂福企業永續總監蘇小真接受中央社記者訪問時直言，整個亞洲嚴重落後國際標準，當中重要關鍵在於，畜牧工業化之後，「你只看到行銷廣告裡很可愛的豬牛」，消費者並不知道畜牧產品如何產生，當然也就只停留在簡單的食品標準。

歐盟已於2012年禁止境內農民以格子籠飼養蛋雞，現在英國超市架上只看得到非籠飼雞蛋。

為了增進消費者動物福利意識，家樂福從「雞」出發，自2018年起推動非籠飼雞蛋，蘇小真說，銷售占比從一開始僅4%，現已攀升至超過20%，甚至一度高到3成，「市場已經被打開」，去年更喊出2025年全店只販售非籠飼雞蛋，「雞蛋大廠也會擔心，我不趕快轉型就不能做家樂福的生意，就看你把它當風險還是機會」。

「有些人是因為理念轉型，有些是因為商業轉型，無論哪一種，只要朝永續發展，我們就都OK」，她如此說。

如今，家樂福更加碼宣示2028年前，自有品牌食品產品原料全都改為非籠飼雞蛋，料將翻轉液蛋市場。

蘇小真說明，一般食品加工業、烘焙業者進貨的瓶裝液蛋，多為籠飼雞蛋製成，安全性難稽核，訂出目標之後，大廠就會開始研究非籠飼液蛋，同步家樂福遊說下游餐飲業者使用非籠飼雞蛋時，也就有了解方，否則業者沒有進貨的地方也是白搭，「所以我們在做的事情是打開很多可能性，把倡議和行動合在一起」。

她坦言，目前格子籠飼雞蛋仍高達9成，蛋是民生物資指標，且台灣長期以來食物偏低價，政府若帶頭轉型非籠飼雞蛋，「是不是就會暴動」，從年初缺蛋事件民眾的反應、政府開始補貼蛋農等作為，就可理解轉型並非易事。

但只要通路起頭，供應鏈開始產生改變、影響競爭者加入、消費者意識提升，「接下來政府要推相關政策，阻力就會變小，就有機會做成翻轉」。

一顆蛋只是開始，「如果在意動物福利，不會只在意雞、對牛卻不在意，你會愈走愈深」，蘇小真指出，畜牧產業非常複雜，從飼養、屠宰、物流運輸到行銷系統，利害關係人各據一方，要動搖十分不容易。

而養豬業是台灣農業主要支柱，台灣人食肉量高，但一般餐飲肉質挑選，除了在乎日本和牛、美國安格斯牛等，「沒有人在乎台灣豬是怎樣的豬」；有關母豬狹欄（母豬懷孕期間只能住在大小與其體型相仿的狹欄）、活體走秀拍賣制度與屠宰不人道疑慮，更是無人著墨。

「既然點出問題，就必須給消費者一個選擇」，她表示，家樂福接下來將落實自有品牌豬肉屠宰端的動物福利稽核，並預計明年推出自有品牌首支、從飼養到屠宰均符合動物福利的豬肉常溫加工商品，像是肉乾或者肉粽。

「一般人買豬肉不會在意屠宰場是誰，那屠宰場為什麼要轉型？」因此，商品包裝也會標明來自哪一家屠宰場，期望藉此影響消費者、供應商、屠宰場改變行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應氣候變遷問題，家樂福後續也會改善冷鏈系統，蘇小真認為，西班牙可以有「伊比利豬」，台灣豬肉產值這麼高，也應朝向實施分級制度、找出品牌定位；又逢歐洲正研擬將動物福利當作碳足跡以外的新貿易競爭門檻，友善經濟動物已成趨勢，豬肉一定要朝高值化發展。

無論是非籠飼雞蛋場、友善動物豬舍，她點出，「做動物福利很重要的是空間」，而台灣地狹人稠，發展畜牧業本就不適合衝量，減產也有助於減碳，加上飼料都需進口，今年又遇上價格大漲問題，以短中長期來看，畜牧業轉型勢在必行。（編輯：郭無患）1110903