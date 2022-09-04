早安世界》颱風軒嵐諾挹注全台水庫基隆旱象紓解 陸警估今午解除
颱風軒嵐諾暴風圈觸陸北台灣雨勢明顯 估今天中午前後解除陸警
中央氣象局表示，中度颱風軒嵐諾的暴風圈3日晚間碰觸到台灣東北角陸地，預計將持續帶來降雨到4日上半天，北台灣與中部山區雨勢尤其明顯。氣象局指出，以最新路徑來看，陸上警報要到4日中午前後才會解除，海警解除則要等到晚上。受颱風及外圍環流影響，4日新北市、桃園市、新竹縣等地須防局部大雨或豪雨，當天全台除新北瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4區，以及桃園復興區、台東縣蘭嶼鄉停班停課之外，其餘地區皆正常上班上課。另外，彰化員林市中山南路口號誌燈2日疑似被強風吹斷，一名女騎士被砸傷肋骨斷裂，送醫後在加護病房救治。（看完整報導）
颱風帶來充沛雨量挹注全台水庫逾1.2億噸 基隆旱象解除
颱風軒嵐諾外圍環流持續為北台灣帶來降雨，經濟部水利署3日表示，翡翠、石門水庫蓄水量都有所提升，供應基隆市的新山水庫蓄水率也有進帳，估計近日降雨將為全台水庫挹注1億2430萬噸，相當於一座日月潭水庫庫容。台灣自來水公司表示，原本水情告急必須在夜間減壓供水的基隆，如今旱象已經解除。（看完整報導）
20多歲女無出國史感染麻疹 近3年來首例本土個案
衛福部疾管署3日公布近3年來國內首例麻疹本土病例，為北部20多歲女性。個案已健康監測結束，仍有紅疹但已無不適症狀。疾管署表示，因個案於暴露期間無出國史，研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源仍在調查中。疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，若發現麻疹疑似個案應立即通報。（看完整報導）
莫德納次世代疫苗採購遭質疑 王必勝：BA.1二價對BA.5也有效
外界質疑中央流行疫情指揮中心沒直接鎖定BA.5的莫德納次世代二價疫苗，而是採購BA.1疫苗，疫情指揮官王必勝3日說明，次世代疫苗有2種劑型，一是針對COVID-19「原型株+BA.1」的疫苗，核准使用國家有英國、歐盟、台灣等國家。他說，BA.1二價疫苗確定對Omicron的BA.1、BA.2、BA.4、BA.5都有效；另一款為「原型株+BA.4/BA.5」，目前只有動物實驗，且莫德納BA.5二價疫苗目前無法供貨給美國以外國家。王必勝比喻說，應先用準備好的雨傘，而非淋著雨等待新傘到來。專家諮詢小組召集人張上淳也說，含BA.1變異株mRNA的二價疫苗已經通過人體試驗，安全性高於到目前僅進行動物試驗的BA.5二價疫苗。（看完整報導）
專訪／瓜地馬拉外長：站在台灣這邊 不受外來壓力影響
瓜地馬拉外交部長步卡羅2日結束訪台行程前表示，瓜國總統請他傳遞明確訊息：「無論情勢如何，瓜地馬拉都會站在台灣這邊。」步卡羅接受中央社專訪時說，目前台瓜已在發展綠能等方面合作，未來希望進一步開拓半導體、醫療等領域的合作。他說，台灣在幫瓜國建造一座醫院，顯示台灣不只投資硬體，也投資人，雙邊人才交流密切。面對中國可能持續施壓要求與台灣斷交，步卡羅重申，瓜地馬拉一直都會是台灣的真盟友，「沒有任何外界壓力能改變這點」。（看完整報導）
小威廉絲美網女單第3輪止步 退休告別戰不敵托米揚諾維奇
現年40歲的美國網球名將小威廉絲在白人主宰的網壇闖出一片天，成為非裔美國人在體壇的重要代表性人物，生涯獲得23座大滿貫單打冠軍。小威廉絲2日在美國網球公開賽女單第3輪遭澳洲女將托米揚諾維奇淘汰出局，賽後她淚灑球場，激動感謝一路支持她的球迷與家人。小威受訪時表示，已經準備好要當一個媽媽，探索不同版本的自己，「我想要趁自己還能走的時候好好享受一下人生」。這場比賽可能是小威職業生涯最後一場比賽，擊敗小威的托米揚諾維奇坦言，覺得自己有點像反派角色。（看完整報導）
周天成逆轉勝首闖羽球日本公開賽決賽 戴資穎4強止步
世錦賽銅牌得主、台灣羽球一哥周天成3日逆轉淘汰中國好手石宇奇，生涯首度闖進日本羽球公開賽壓軸決賽。周天成過去在日本公開賽最佳戰績是在2015年打進4強，這次是他本季第3度晉級決賽，在此之前，他先是在6月的印尼羽球大師賽獲得亞軍，7月並在台北羽球公開賽封王。至於日本公開賽女單賽事，戴資穎3日不敵韓國女將安洗瑩，未能打進決賽。（看完整報導）
日本入境指引修正 外國團客9/7起可自由行動
日本政府2日公布外國觀光客入境相關指引，雖然仍未開放外國旅客自由行，但從7日起允許無導遊陪同的外國觀光團入境，放寬團客可自由行動，負責的旅行社須取得每位旅客的電話號碼、電子郵件帳號等，也就是在日本期間能立即聯繫上的方式，並向旅客說明旅遊期間須徹底做好戴口罩等基本防疫措施。（看完整報導）
中國深圳6區封閉管理2天 成都核酸系統崩潰居民冒雨排隊數小時
中國疫情未見緩和，深圳日前官方才澄清非「全域靜默管控」，卻公布羅湖及福田等6區要在3、4日進行2天封閉式管理，全區公車地鐵停運，並進行近千萬人口進行核酸檢測。四川成都市1日下令全市居民「原則居家」，展開4天的全員核酸檢測，但新上線的核酸檢測系統2日故障，為數上千萬的民眾在雨中排隊數小時無法接受檢測，引來一片罵聲，「成都核酸系統崩了」躍為熱搜話題，官方緊急維穩壓制負面聲量。（看完整報導）
紐時：越南印度漸崛起 中國製造業龍頭地位動搖
紐約時報2日報導，中國地緣政治局勢緊張和疫情中斷供應鏈引發的擔憂益增，許多科技大廠陸續轉移生產基地至印度、越南等國，動搖中國的製造業龍頭地位。知情人士指出，部分最新款iPhone將在印度製造，而谷歌新款Pixel手機的部分生產也將在越南完成。報導說，中國因嚴格防疫封控導致供應鏈中斷，影響波及全亞洲，經濟成長放緩至數十年來最低水準，多年來的製造業優勢不再。（看完整報導）
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