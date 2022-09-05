統一超瞄準輕自煮商機 推生鮮調味複合選品店

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（中央社記者曾智怡台北5日電）瞄準輕自煮與快料理兩大需求，統一超商今天宣布推出全新複合選品店「OPEN!MART」，首店落腳新北汐止住宅商圈，整合蔬果、冷凍、調味3大類商品、共逾600個品項，預計2023年底前導入10間門市。

統一超商透過新聞稿表示，2014年即開始設置4℃生鮮蔬果專區，現已拓展千間門市規模，近年也擴大冷凍專區結構，與在地品牌跨界合作引進多樣化冷凍商品；「OPEN!MART」品牌以安心、天然、永續為訴求，占地約10坪大，擴大產地蔬果、全球食材調味品，預計2023年底前於10間門市測試導入。

「OPEN!MART」共近百種蔬果，選品多為維護生態採用有機耕作，或具產銷履歷的農產品，於產地收成後先經過預冷保鮮、全程低溫配送。

統一超商指出，有機蔬菜專區導入後，最高可為單店創造業績成長2倍以上，尤以住宅型、幹道型等商圈門市銷售表現最為亮眼，由於購買族群主要為下班回家途經超商的單身族或雙薪家庭，商品以2到3人份量作為開發方向。

另外，統一超商整合集團冷鏈、低溫倉儲，積極投入資源拓展冷凍品結構，也在門市擴大導入冷凍雙門以上冰箱，並在住宅商圈引進「嚴選素材鮮物專區」，開設「天素地蔬複合店」強化冷凍素蔬食結構，實體門市冷凍相關商品業績近3年來已成長2成。

統一超商表示，「OPEN!MART」冷凍冰箱多達9門，並設有2台大型臥式冰箱，以品牌肉品及水產、個人化餐點、療癒甜點與烘焙、即食料理、素蔬食5大類型商品一應俱全，尤其整體冷凍品項較一般門市多出2成。

值得注意的是，「OPEN!MART」更首次與在地深耕近10年的「神農生活MAJI TREATS」品牌設立專區，也是品牌首度和超商通路合作，規劃引進適合超商客群，包括零售通路不易購買到的在地米麵主食、大人味零嘴、本土嚴選茶包、老饕職人醬料、生活器物道具等5大類商品。

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「OPEN!MART」首店落腳新北市汐止區「湖鑫門市」，位於住宅商圈，引進超過10種複合類別，其中首創「果汁BAR」與聖德科斯合作，將店內人氣現打飲品綠拿鐵、優格飲引進超商，並同步販售超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品。

另有Semeur聖娜、現烤哈燒、Mister Donut、COLD STONE、酒BAR、天素地蔬、時尚專區、寵物專區、博客來專區等。（編輯：張均懋）1110905