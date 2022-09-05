早安世界》颱風軒嵐諾為全台水庫挹注3.5億噸 大台北今年用水無虞
颱風軒嵐諾為全台水庫挹注3.5億噸 大台北今年用水無虞
颱風軒嵐諾為北台灣帶來顯著雨量，經濟部水利署指出，近日降雨讓全台水庫進水3億5565萬噸，略超過一座翡翠水庫庫容。這波降雨受惠最大的是石門與翡翠水庫，蓄水率分別提升19和18個百分點，曾文水庫蓄水率也回升到5成以上，南化水庫滿庫自然溢流。台北翡翠水庫管理局則表示，這次颱風帶來豐沛雨量，預估可為翡翠水庫增加1億立方公尺水量，預估今年底前大台北地區用水無虞。（看完整報導）
軒嵐諾強度接近台灣轉弱之後再成強颱 42年僅見特例
颱風軒嵐諾4日持續北移遠離台灣，據中央氣象局資料，從1980年以來，軒嵐諾是唯一在台灣發布警報時轉弱為中度颱風、遠離時再轉回強颱的案例。隨著軒嵐諾往北，陸上、海上警報都已解除，中央災害應變中心4日指出，最新全國災情共計532件，逾半數涉及路樹傾倒或拆斷，包括新北市淡水區真理大學校園內一棵大樹傾倒，造成緊鄰古蹟「小白宮」的校園圍牆受損。中南部蔬菜產區僅受輕微影響，蔬菜可充裕供應市場。（看完整報導）
疫情再現高峰 9/6至9/7單日確診可能破4萬例
BA.5株將為國內帶來另一波疫情高峰，4日新增3萬4126例本土個案，病例數較3日增加1597例，上升4.9%，較上週同期多7600多例，增幅達29%，另新增境外移入232例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，未來一週若以單日上升約5000例左右預估，單日最高新增病例數確實可能突破4萬例，時間點應該在6日至7日。至於4日起一個星期的疫情趨勢，確診數增幅應該會縮小，估計增幅約17%，若增幅如預期趨緩，意味疫情已靠近高峰，甚至可能慢慢趨緩。（看完整報導）
無人機擾台暫歇？廈門開投洽會 禁飛小型航空器10天
中共無人機近期頻繁進入金門上空，國軍施以干擾槍射擊反制後，位在金門對岸的廈門市當局宣布，為確保中國國際投資貿易洽談會議期間順利舉行，未經審批，任何人不得在廈門區域內起降民用小型航空器。通告指必要時，可依法採取臨時封存措施，對有關起降點和升放點予以臨時關閉。（看完整報導）
韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣持續享有貿易盈餘
俄烏戰爭、通膨、COVID-19疫情利空不散，做為全球經濟「金絲雀」的韓國已連續5個月陷入貿易逆差窘境。同樣承受進口能源、原物料價格高漲壓力的台灣，今年前7個月出超累計達327億美元。專家分析，台灣半導體先進製程、出口策略「不將雞蛋放在同個籃子裡」等結構性因素，讓台灣進出口得以持續享有順差優勢。（看完整報導）
韓元兌美元年內恐跌破1400大關 物價上漲壓力大
受美元走強及中國景氣遲滯影響，美元對韓元匯率在2日來到1美元兌1362.6韓元，在6月23日時隔13年突破1300韓元關卡後，不到3個月又升至逾1360韓元。韓國外匯市場預估美元兌韓元匯率今年內可能衝上1400韓元關卡。研究分析，韓元持續貶值將使企業外幣負債利息增加，恐導致企業投資萎縮，且進口物價增加將持續推升韓國國內物價。（看完整報導）
特拉斯看好出任英國新首相 承諾迅速處理能源問題
英國執政黨保守黨預定5日宣布新黨魁選舉結果，特拉斯被普遍看好可以擊敗前財相蘇納克勝出，成為下任黨魁暨英國首相。特拉斯4日表示，如果她贏得選舉，將立即採取行動處理能源價格日益高漲的問題，並且增加能源的供應。（看完整報導）
中共20大 學者：習近平接班人直接入常可能性低
中共第20次全國代表大會將於10月16日登場。每5年一次的黨代表大會是中共政局權力分配的重頭戲，人事與接班梯次的布局，攸關中國政局走向，也將影響國際與兩岸局勢。學者寇健文4日表示，1960年代中期以後出生者才有可能成為中共總書記習近平的接班人，但從習近平不分享權力的特質來看，接班人可能在中共20大進入政治局，但直接成為政治局常委的可能性低。（看完整報導）
周天成激戰3局不敵西本拳太 日本羽球公開賽奪亞軍
台灣羽球一哥周天成4日在日本羽球公開賽男單冠軍戰與地主選手西本拳太激戰3局、1小時32分鐘，以19比21、23比21、17比21輸球，拿下亞軍。雖無緣拿下個人在超級750系列賽事首冠，但已改寫個人在日本公開賽的最佳紀錄。日本名將山口茜則在女子單打賽事中直落二橫掃南韓女將安洗瑩，拿下冠軍。預計6日最新世界排名出爐後，山口茜將擠下戴資穎，重返球后寶座。（看完整報導）
大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
28歲美國職棒大聯盟MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔再寫歷史，他在美國當地時間3日先發主投對戰休士頓太空人隊，第3局三振打者拿下個人在MLB第400次三振。大谷以打者身分已在MLB敲出123支全壘打，如今成為「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，MLB首位跨過100支全壘打及400次三振里程碑的球員。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。