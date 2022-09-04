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韓元兌美元年內恐跌破1400大關 物價上漲壓力大

2022/9/4 18:36
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）受美元走強及中國景氣遲滯影響，韓國外匯市場預估美元兌韓元匯率今年內可能衝上1400韓元關卡。研究分析，韓元持續貶值將使企業外幣負債利息增加，恐導致企業投資萎縮；且進口物價增加將持續推升韓國國內物價。

美元對韓元匯率在2日來到一美元兌1362.6韓元，在6月23日時隔13年突破1300韓元關卡後，不到3個月又升至逾1360韓元。

韓聯社報導，市場目前將1365至1380韓元設為第一道「防線」；但也有意見認為，推升美元的因素多，美元兌韓元匯率不排除升至1400韓元。

大韓商工會議所SGI（持續成長倡議）今天公布報告指出，在全球經濟遲滯、美國貨幣政策、俄烏戰爭等因素影響下，美元走強態勢預估難以在短期內改變；加上美國預計至明年底都會採取貨幣緊縮政策，美元兌韓元匯率漲勢至少會維持到明年上半年。

此外，韓國今年至8月為止的貿易逆差累計已達247億2300萬美元，達到歷年最大規模，報告指出，在外幣流出大於流入的狀況惡化時，美元兌韓元匯率可能再上升。

報告中將造成美元匯率持續上升的因素分為短期及長期，短期性因素包括前述美國緊縮貨幣政策、俄烏戰爭、國際收支失衡、全球經濟遲滯等；長期因素則包括人口結構改變、海外投資增加等。

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報告分析，韓元持續貶值將使企業外幣負債利息負擔增加，恐導致企業投資萎縮；且美元升值導致的進口物價增加將持續推升韓國國內物價，若韓幣貶值預期延續，外國人投資減少同時可能面臨國內資金流出問題。

為緩解美元走強對韓國經濟帶來的負面影響，報告建議政府採取降低原油進口關稅、貨幣互換、降低企業金融費用與擴大匯率變動保險額度等措施。（編輯：周永捷）1110904

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