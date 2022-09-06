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新增染疫個案破4萬例？ 指揮中心下午說明

2022/9/6 10:27
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）BA.5株將為台灣疫情帶來下一波高峰，指揮中心預估，單日確診數恐破4萬例，推測今、明2天發生率高，走向受關注，中央流行疫情指揮中心下午2時說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增2萬3931例本土個案，比前一天的3萬餘例少，指揮中心研判與假日效應有關，但較上週同期增加18.7%，國內確診個案連續3週增加，與預測一致；一名40多歲女性，快篩陽性未視訊確診，病發2天家中昏迷病逝。

指揮中心預估這週疫情走向，若以單日上升約5000例預估，單日最高新增病例數確實可能突破4萬例，單日4萬例發生時間點應該在週二至週三，也就是今天或明天。

國內BA.5疫情升溫，指揮中心重新盤點醫療量能，上週宣布調整醫院專責病床開設比例，雙北應變醫院加開25%至30%，其餘提升為15%至20%，金門與連江則依需求開設。宣布調整專責病房規定後，最新國內醫療量能數據受關注。

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因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，指揮中心昨天晚間公布莫德納BA.1次世代雙價疫苗接種策略，9月底有望到貨200萬劑以上，預計將分2階段開放施打，視後續施打狀況，不排除再向下開放更多對象接種。最快何時開打是今天記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至9月4日，本土輕症、無症狀個案累計537萬4931例、占99.55%，中症累計1萬3742例、占0.25%，重症累計1萬746例、占0.20%，其中死亡累計9240人。（編輯：張芷瑄）1110906

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