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私校退審會召開 將公布第2、3波專案輔導名單

2022/9/7 09:17
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（中央社記者陳至中台北7日電）繼昨天公布第1波專案輔導學校名單後，教育部今天繼續召開私校退場審議會，預計下午、晚間將再公布第2、3波專輔學校名單及改善期限。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部昨天召開退審會，於傍晚公布第1波專案輔導學校名單共2校，高苑科技大學、大同技術學院改善期限都是到民國112年5月31日。

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教育部今天繼續召開退審會，預計下午公布第2波專輔名單、晚間公布第3波。除了學校名單，也會一併公布改善期限，依法專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校（如高苑科大、大同學院），經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年。

教育部技職司副司長柯今尉昨天接受媒體聯訪表示，近幾天審議的都是須「優先處理」的學校，未來退審會將持續召開，除了大專，高中職的專輔名單也須審議，另已列入專輔的學校，依法須加派董事、監察人，也須透過退審會來確認。（編輯：郭諭儒）1110907

柯今尉
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