超出每週5萬入境總量 境外生可採外加名額來台

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（中央社記者陳至中台北8日電）大專校院陸續開學，為避免境外生受限於台灣每週5萬人次的入境總量，導致無法如期就學，教育部經指揮中心同意，開放持有校居留證及專案入境的境外生，可採外加名額方式來台。

中央流行疫情指揮中心自8月22日起，調升入境總量人數為每週5萬人次，但近期適逢境外生入境高峰，許多大專向教育部反映，入境總量讓境外生訂購機票、安排來台行程遇上許多困難。

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教育部9月6日發函大專，說明111學年度境外生入境人數限制放寬政策。函文指出，指揮中心同意，持有效居留證及專案入境的境外生，如果超出每週入境人次限額，可採外加名額方式，開放學生訂票，並於登機時出具記載就學事由的簽證或居留證等證明文件，即可來台。

教育部提到，9月15日起提供集中檢疫所床位供境外生專案入境使用，學校即日起就可到系統預定床位。集檢所入住原則為1人1室，必要時將調整為2人1室，入住及離開檢疫所的交通，由就讀學校協助處理。（編輯：張芷瑄）1110908